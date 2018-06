Raadios PRFoodsi juht Indrek Kasela

18. juuni 2018, 17:30

Hommikuprogrammis uurime Indrek Kaselalt, kuidas on mullused agressiivsed ülevõtmised firma majandustulemusi mõjutanud. Vaatame investorite käitumist Tallinna Sadama aktsia esimestel kauplemispäevadel ning püüame ennustada, mis hakkab aktsia hinnaga edasi juhtuma.

Stuudios on Liis Amor ja Igor Rõtov.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". PRFoodsi juht ja investor Indrek Kasela räägib, kuidas edenevad kalamaailma vallutusplaanid ning mida arvata Eesti idude edukatest rahakaasamistest. Saadet juhivad Kaspar Allik ja Liina Laks.

13.00-14.00 "Luubi all". Teemaks on ettevõtja Teet Järveti süüdi jäämine altkäemaksu küsimises, ilusa jutuga Eestisse äri ajama tulnud soomlanna võlgadesse vajumine ja rohkete maksuvõlgadega ärimehe Anders Tsahkna Keila hooldusravikeskuse probleemid. Saatejuht on Marge Väikenurm.

15.00-16.00 "Eramaja ehitus". Mööbli- ja sisekujundusstuudio D-Sign sisearhitekt Dina Gontšarova räägib, millises faasis tasub kaasata eramaja valmimisse sisearhitekt ning kuidas ühe kodu sisustuslahendus võiks koostöös valmida. Kõne alla tulevad viimase aja trendid ning õpetusssõnad, kuidas leida oma eramajale ajatu ja nägus sisekujundusstiil. Saatejuht on Lauri Leet.