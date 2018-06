Riik hakkab toetama välismessidel osalemist

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo poolt allkirjastatud välismessidel osalemise toetus on suunatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvahelistumise ja ekspordi kasvu suurendamisele, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Välismessil osalemise toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta on 50 000 eurot, minimaalne 3000 eurot ning toetuse osakaal projekti kuludes on kuni 80 protsenti.

"Ettevõtjatega rääkides oleme saanud tagasisidet, et välismaistel messidel osalemisest on neile uutele turgudele sisenemisel olnud palju kasu," kommenteeris Palo. Samuti analüüsiti Eesti peamiste konkurentriikide rahastusskeeme. Kui Põhjala ja Baltikumi riikides on välismesside riiklik toetamine tavapraktika, siis Eestis sellist toetust seni ei leidunud. "Tänaseni on riik toetanud ainult ühisstendil osalemist. Uus toetus võimaldab aga ettevõtjatel taotleda riigi tuge eraldi messiboksi välja panemiseks ning neil on võimalik osaleda just neile kõige olulisematel erialamessidel," lisas Palo.

Toetust saab taotleda alates juulikuu teisest poolest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest.