Tallinna üritab jälle velotaksosid kontrolli alla saada

Juulis hakkab Tallinna transpordiamet väljastama velotaksodele teenindajakaarte, mis peaks olukorda korrastama.

Tallinna Kesklinna vanem Vladimir Svet ütles, et praegu polegi kontrolli, kuid teenindajakaartide väljastamise eesmärk on aru saada, kui palju neid velotaksosid on.

"Tulevikku vaadates annab see võimaluse arutada selle üle, et oletame, et neid registreerub näiteks 1000, siis me saame arutada, kas 1000 on palju või peaks piirama nende arvu. Vaja on aru saada, kui suur ja lai see ärisektor on," märkis ta.