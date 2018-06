Börsidel on praegu riski palju ja tootlust vähe

Kuula Äripäeva raadiot Täna on Äripäeva raadio hommikuprogrammi külaline PRFoodsi juht Indrek Kasela, kellelt hommikuprogrammi juht Igor Rõtov uurib, kuidas on mullused agressiivsed ülevõtmised firma majandustulemusi mõjutanud.

Põhjus, miks ma teid Äripäeva raadio hommikuprogrammi kutsusin, tõukub tänase (eilse – toim) Äripäeva kaaneloost, mis kannab pealkirja "Start-up-plahvatus" ja räägib sellest, et Eesti idufirmad on pea poole aastaga kaasanud veerand miljardit eurot. Olete öelnud, et Eesti idufirmad on rohkem väärt kui Tallinna börs ning nutikas investor paigutab raha börsi asemel idufirmadesse, mis pakuvad oluliselt paremat tootlust. Kuidas see teie puhul on olnud?

Olen lisaks börsile ka idufirmadesse ehk kasvuettevõtetesse raha paigutanud. Põhiliselt küll ühisrahastuse ehk Funderbeami ja Fundwise'i kaudu. Näiteks elektrirataste tootjasse Ampler Bikes ja Siidrikotta sai investeeritud kolm aastat tagasi. Siidrikotta tehtud investeering on suurenenud üle 200% ja Ampler ligi 500%. Ühe tuttava kaudu olen saanud Cleveroni osta, mis areneb väga jõudsalt, ja EstBANiga liitusin ka vähem kui aasta tagasi ning nende kaudu olen ka esimese investeeringu ära teinud.

Kui likviidsed need investeeringud on? Kas oleks võimalik see paarisajaprotsendine tootlus kohe välja võtta?

Kohe täna kindlasti mitte ja ma kujutan ette, et ka kuu jooksul läheks päris raskeks. Aga eks see ongi nii, et kui tahad kõrgemat tootlust saada, siis ongi natukene ebamugavam. Mind aga väga ei sega see väiksem likviidsus. Kui võrdleks, mis võimalused mul oleks sellistele ettevõtetele jaole saada, kui Funderbeami ja Fundwise'i ei oleks, siis see ligipääs oleks oluliselt kehvem. Ma peaksin need ettevõtted ise üles otsima, ise ostulepingu tegema, ise kuidagi kõik enda õigused ja kohustused ära kaitsma, et mind välja ei lahjendataks. Tänu nimetatud platvormidele on sellistesse firmadesse investeerimine läinud palju lihtsamaks ka minusuguse investori jaoks.

Hiljutises arvamusartiklis olite üpris kriitiline aktsiaturgude tootluse suhtes.

Just, ma ise teenisin ka viimastel aastatel börsilt väga head tootlust, aga nüüd ei ole mul enam USA börsidel midagi ja Tallinna börsil olen ka oma investeeringuid oluliselt vähendanud. Praeguseks on hinnatase juba nii kõrgele tõusnud, et raske on oodata nii suurt kasvu, nagu oli minevikus. Ettevõtete kasv toimub ära enne seda, kui minnakse börsile. Näiteks Apple ja Microsoft tulid 1980. aastatel börsile mõne miljardi juurest, aga Facebook 100 miljardi ja Spotify 26 miljardi juurest ning Airbnb, Uber, Wework ja Xiaomi on mitmekümnemiljardilise väärtuse juures veel erakätes ja alles ootavad börsile minekuga. Seetõttu tasubki proovida sellisele kasvule jaole saada.