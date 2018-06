Raadiohommikus: jagamismajanduse varjuküljed ja kütuse hinna liikumine

Äripäeva raadio kolmapäevane hommikuprogramm keskendub jagamismajanduse varjukülgedele ja nafta hinna edasisele muutusele.

Stuudios on Äripäeva toimetaja Liina Laks ning digiäri arendusjuht Kerttu Metsar. Nagu tavaliselt, teeme poole kaheksa ajal kõne Indrek Mäele, kes annab ülevaate, mida huvitavat juhtus eelmisel õhtul jalgpalli MMil.

Saatejuhid on Liis Amor ja Meelis Mandel.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Õigusruum". 1. juunil jõustus uus autoveoseadus, mille loomega on tegeletud juba kümnendi algusest. Peamiste muudatustena lihtsustab uus seadus dokumendikontrolli ja muudab vedajate vastutuse printsiip rikkumiste korral ning püüab distsiplineerida välismaiseid vedajaid, et teekasutustasu ei jääks maksmata. Kas sai ka hea seadus ning miks seadus just selline tuli, arutlevad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhtivspetsialist Eda Rembel ning veonduse ümarlaua üks eestvedajatest, ettevõtte Transring Tartu juhataja Jaak Kivisild. Saatejuht on Priit Pokk.

13.00-14.00 "Töö ja palk". Seekordne saade on sättinud end sobivalt jalgpalli lainele. Saates on külas ajakirja Jalka peatoimetaja Indrek Schwede ja Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim ning juttu tuleb jalgpallurite tööst ja palgast. Uurime, mis motiveerib jalgpallurit, kas Eestis on võimalik ainult jalgpalli mängides oma pere ära elatada, kas ja mille poolest on sarnased treeneri ja juhi töö jne. Saadet juhivad Helen Kõrgesaar (Personaliuudised.ee) ja Indrek Mäe (Äripäeva börsitoimetus).

15.00-16.00 "Fookuses". Seekord räägime saates tööotsijatest, töölkäijate ja ülalpeetavate suhtest ja vananeva ühiskonna mõjust tööturule ja majandusele. Mai lõpu seisuga otsis Eestis tööd ligi 30 000 inimest ehk 4,6 protsenti tööealisest elanikkonnast. Praegu elab Eestis ERRi andmetel 4000 mittetöötavat inimest rohkem kui töötavat. Stuudios on sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna juhataja tööala asekantsleri ülesannetes Sten Andreas Ehrlich ja töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonnajuhataja Katrin Liivamets. Saatejuht on Liis Amor.