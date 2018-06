Telefoni teel pole enam mõtet müüa

Ainult tellijale

Telefonimüük hääbub paari aastaga ja asendub müügitööga sotsiaalmeedias, prognoosib müügiblogi The Daily Sales asutaja ja omanik Daniel Disney teemaveebis bestsales.ee.

Esimese päris müügitööga alustasin 16aastaselt. Nüüdseks on pühendumus ja suur kirg valdkonna vastu aidanud mul kujuneda tõeliseks müügieksperdiks.

The Daily Sales on segu blogist ja müügikanalist. Toome iga päev jälgijateni kõiksugu sisu, alates intervjuudest kuni meemideni. Tasuta sisu jõuab igas kuus rohkem kui 7 miljoni silmapaarini. Meie reklaamipartnerid on müügitoodete ja teenuste pakkujad.

Kas sa ei karda, et digitaalses maailmas, kus kõike leida ja osta on lihtne, sureb müük välja?

Inimestele pole müük kunagi meeldinud. Soovitud lahenduse ja ostja vahel on suur lõhe, mida suudab täita ainult müügiinimene. Meie eesmärk on lahendus ostjani tuua. Tänu internetile ja sotsiaalmeediale on inimesed haritumad kui kunagi varem, seega müügiinimestele on ootused üha suuremad. Inimestevaheline suhtlus ei kao kuhugi ja tehinguid sõlmitakse alati meelsamini vahetu kontakti kaudu.