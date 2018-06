Euroopa vastutollid tulevad reedel

Euroopa Komisjon kinnitas USA vase- ja alumiiniumitollidele vastuseks tollide kehtestamise 2,8 miljardi euro väärtuses USA kaupadele, mis hakkavad kehtima reedel.

„USA otsus kehtestada alumiiniumi- ja terasetollid oli ühepoolne ja õigustamatu. See ei jätnud Euroopa Liidule ühtegi muud võimalust [kui samaga vastata]. Meie vastus on mõõdukas, proportsionaalne ning lähtub Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglitest,“ kommenteeris komisjoni kaubandusvolinik Cecilia Malmström otsust.

Arvestades, et USA kehtestatud tollid mõjutavad Euroopa kaupu 6,4 miljardi euro ulatuses, siis jääb 3,6 miljardi jagu vastutolle veel tulevikus kasutamiseks varuks. Käiku lähevad need kas kolme aasta pärast või siis, kui Maailma kaubandusorganisatsioon on andnud Euroopale soodsa lahendi.