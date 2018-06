KredEx pakub ettevõtetele omaosaluseks tööstuslaenu

KredEx laiendas senist tehnoloogialaenu, nüüd saab selle abil ettevõte soetada nii mittemateriaalseid varasid kui ka näiteks tööstushooneid.

"Seni sai Eesti töötlev tööstus taotleda rahastust uutesse tehnoloogilistesse lahendustesse investeerimiseks. Samas on väljaspool Tallinna ja Tartut asuvatel ettevõtjatel olnud raskusi ka tööstushoonete rajamiseks laenu saamisega. Seetõttu oleme otsustanud ühe uuendusena riigi poolt aidata rahastada ka seda olulist väljaminekut,“ kirjeldas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo KredExi tööstuslaenu uusi võimalusi.

Tööstuslaenu summaks on kuni 2 miljonit eurot, kuid mitte rohkem kui 40 protsenti finantseeritava projekti maksumusest. Tööstuslaenu puhul ei nõuta ettevõttelt üldjuhul tagatist.

KredExi ettevõtlusdivisjoni juhi Jarmo Liiveri sõnul peavad ettevõtjatele pakutavad finantsteenused vastama nende hetkevajadustele. „Täiendava kapitali kaasamise vajadus järgneva kolme aasta perspektiivis on ettevõtjate hinnangul varasemal tasemel, aga muutumas on rahaliste vahendite kasutamise otstarve. Seoses ettevõtete digitaliseerimisega on suurenenud näiteks mittemateriaalse põhivara ja infotehnoloogia investeeringute vajadus ning sellest lähtuvalt lõime ka tööstuslaenu tingimused,“ ütles Liiver.

Tööstuslaenu näol on tegemist allutatud laenuga ja see aitab, kui investeeringu tegemiseks kasutatakse pangalaenu või liisingut, kuid ettevõtjal puudub kapital nõutava omafinantseeringu tegemiseks. Sihtgrupiks on töötleva tööstuse, mäetööstuse, elektrienergia tootmise, ülekande ja jaotuse ning ringmajanduse ettevõtjad.