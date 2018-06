Raadiohommikus aktsiisipoliitika mõjust varimajandusele

20. juuni 2018, 16:30

Neljapäevases hommikuprogrammis küsitleme maksumaksjate liidu juhilt Lasse Lehiselt, millised on aktsiisipoliitika trendid ja milline on nende mõju ettevõtlusele, aga ka varimajandusele. Keskkonnaminister Siim Kiisleriga räägime tselluloositehase ümber keerlevatest tulistest emotsioonidest ja sellest, millise signaali annab tehasele neljapäevasel istungil valitsus. Kas ettevõtjate investeeringulootusele tõmmatakse vesi peale või ei?

Stuudios on Eliisa Matsalu ja Liis Amor.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Eetris on Arvamusfestival". Tänane arutelu, mis jätkub augustis Arvamusfestivalil, kannab nime "Tuleviku töökohad 2030". Saates osalevad OSKA vanemanalüütik Siim Krusell ning teema algataja Marika Juusu, kes esindab MTÜd Eesti Noored Talendid. Mis töökohad eksisteerivad tulevikus ja milliseid oskusi hinnatakse 20 aasta pärast? Saatejuht on Andres Panksepp.

13.00-14.00 "Juhtimislabor". Naiste ja meeste otsustamises on erinevusi nii ühe kui ka teise poole kasuks, aga selles valdkonnas on ka palju eelarvamusi, mis ei vasta tõele ja mille kõrvale jätmine tooks kasu kõigile. Sellest, miks tähtsate otsuse tegemise juures võiks olla rohkem naisi ning miks see ei ole parem mitte üksnes naistele, vaid ka otsustele, räägivad võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta ja EBSi õppejõud Ester Eomois. Vestlus on saanud inspiratsiooni Äripäeva raamatuklubis hiljuti ilmunud Therese Hustoni raamatust „Kuidas naised otsustavad. Mis on tõsi, mis mitte ja kuidas teha parimaid valikuid“. Saatejuht on Signe Rummo.

15.00-16.00 "Kasvupinnas". Teemaks enne jaanipäeva on Eesti toit. Mis on see päris Eesti toit – kas Eestis töödeldud ja pakendatud või see, mis on tehtud kohalikust toorainest, siin töödeldud ja pakendatud? Milline on puhas toit – kas väiketalu kahtlase, tõendamata kvaliteediga kaup või see, mis on kasvatatud suurtootmises rangete nõuete järgi, kasutamata näiteks keemilist taimekaitset ja haigustõrjet? Mis toimub turul, kuidas maksupoliitika nöögib meie tootjaid? Kuhu läheb tarbija raha – keda me toetame oma ostuga? Saate külalised on Grüne Fee Eesti ASi juht, Eesti Aiandusliidu juhatuse esimees Raivo Külasepp ja Sentafarmi perenaine, MTÜ Liivimaa Lihaveis üks eestvedajaid, Liivimaa Lihasaaduste Wabrik OÜ juht Katrin Noorkõiv. Saadet juhib Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.