Raadiohommikus kiirelt arenevast firmast ja tselluloositehase projekti kommunikatsioonist

21. juuni 2018, 16:15

Reedel tuleb Äripäeva raadios juttu ühest kiirelt arenevast jalgrattatootjast ja valitsuselt punase tule saanud tselluloositehase projektist just kommunikatsiooni seisukohast.

Stuudios on väledalt areneva Ampler Bikesi juht Ardo Kaurit ning suurprojektide kommunikatsiooni tunnustatud spetsialist, Agenda PR asutaja Indrek Raudjalg. Nagu juba tavaks, kiire pilguheit ka jalgpalli MMile Indrek Mäe vahendusel.

Saatejuhid on Eliisa Matsalu ning Meelis Mandel.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Kuum tool". Seekordses saates on teemaks viimaste nädalate üks kuumemaid teemasid ehk idufirmade käekäik – mais ning juunis on mitmel Eesti idul õnnestunud kaasata investoritelt raha äri arendamiseks ning tuues muu hulgas Eestisse neljanda ükssarviku. Miks just nii on läinud ja mida võib tulevik tuua – neile küsimustele üritab saates vastata tehnoloogiaettevõtja ja investor Allan Martinson. Saatejuht on Priit Pokk.

13.00-14.00 "Kinnisvaratund". Teeme juttu Euroopa Keskpanga võlakirjade ostuprogrammi lõpetamise mõjust ärikinnisvaraturule ning ka sellest, kas lõdvast rahapoliitikast on olnud majandusele kasu. Saates osalevad Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas ja SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Saatejuht on Aivar Hundimägi.

15.00-16.00 "Ettevõtlusraadio". Teemaks Industry 4.0 ehk rahvakeeles neljas tööstusrevolutsioon, selle mõju Eesti majandusele ning see, kuidas me saaks sellest kasu lõigata. Saate külaline on Aarne Toomsalu – materjalitehnik, tootearenduse asjatundja, analüütik ja Eesti Leiutajate Liidu juhatuse liige. Saatejuhid on Swen Uusjärv ja Mart Opmann.