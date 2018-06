Ümarlaud: aktsiisipoliitika on andnud hoogu piirikaubandusele ja varimajandusele

Tänasel aktsiisipoliitika ja salaturu ümarlaual toodi välja, et hiljutised järsud aktsiisitõusud ning sellest tulenev piirikaubanduse levik on loonud soodsa pinnase varimajanduse kasvuks, teatas Eesti Maksumaksjate Liit.

Eesti Maksumaksjate Liidu tegevjuhi Lasse Lehise sõnul on aktsiisipoliitika tulemusel ilmnenud mitmed negatiivsed mõjud, mille eest hoiatati juba aktsiisipoliitika menetlemise ajal. "Kahjuks on praeguse aktsiisipoliitika tulemusena hoo sisse saanud piirikaubandus ning kasvanud salaturg. See on jätnud Eesti ühiskonna ilma vajalikest maksutuludest. Tekkinud olukord vajab süvendatud analüüsi ning aeg on vigade paranduseks," kirjeldas Lehis.

Ka Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts nentis, et varimajanduse kasvule on tõuke andnud riigi viimase aja läbimõtlematud ja põhjaliku mõjuanalüüsita tehtud otsused ning muudatused. "Inimesed näevad lõunapiiril kaupade ostmises kasumlikkust, mistõttu seda ka tehakse. Kui see rada on juba sisse käidud, siis selle levikut on pea võimatu piirata. Inimeste tarbimisharjumuste muutmiseks peab riik aktsiiside tõstmise asemel panustama sisulistesse tegevustesse, alates teavitusest kuni noorte huvitegevuseni, mitte otsima probleemidele lahendusi seaduste ja maksusüsteemi muutmise abil," rõhutas Mait Palts.

Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidu prognoosi kohaselt müüakse käesoleva aasta lõpuks Läti piiripoodides 3,5 miljonit liitrit kanget alkoholi, mis on 23 protsenti rohkem kui möödunud aastal. "See on alkohol, millest võib saada illegaalse turu osa, sest ajal, mil kodumaine müük on drastiliselt vähenenud, langes kange alkoholi tarbimine möödunud aastal väga tagasihoidlikult. Olukord, kus Lätist pärinev muidu legaalne alkohol muudetakse Eestis edasimüümisel illegaalse turu osaks, on tekkinud alates 2015. aastast kehtestatud järskude aktsiisitõusude tulemusena. Kange alkoholi turul toimunud muutused on ebaloomulikud ning neist ei võida keegi," ütles Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidu tegevjuht Triin Kutberg.