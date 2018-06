Euroopa leppis kokku Kreeka võlaleevenduses

Euroala rahandusministrid leppisid kokku Kreeka võlaleevenduses ja abipaketi viimases väljamakses, mis peaks aitama riigil augustis abiprogrammist edukalt väljuda.

"Pärast kaheksat pikka aastat on Kreeka lõpuks abiprogrammist lahkumas," ütles euroala rahandusministrite juht Mario Centeno reede varahommikul pärast kuuetunnist kohtumist. "Võlaleevendus on vajalik, et tagada Kreeka võla jätkusuutlikkus ka tulevikus," lisas ta Reutersi vahendusel.

Võlaleevenduse põhipunkt on võla tagasimaksete ja ka intresside edasilükkamine pea 100 miljardi ulatuses 10 aasta võrra. Samuti saab Kreeka abiprogramm viimase väljamaksena 15 miljardit eurot, mis tähendab, et augusti lõpus on Kreekal 24 miljardi euro suurune rahaline puhver, mis säästab riiki laenuturule naasmisest lähema kahe aasta jooksul.