Kümme aastat Kreeka kriisi

Kreekas ei ole majanduskriis kunagi mööda saanud, hoolimata rõõmsatest nägudest euroala ministrite kohtumisel, käib riigi elanike käsi üha halvemini.

Viiendik elanikest elab vaesuspiiri lähedal ja see arv on kümne aastaga ainult kasvanud. IMF prognoosib, et see võiks kriipsukese langeda 2022. aastaks ning jõuda 6 protsendi tasemele alles aastal 2060, kirjutab Hispaania päevaleht El Pais.

Olulisel kohal vaesusriskide piiramiseks on sotsiaalsed siirded, teisisõnu pensionid. Samas tempos SKP kukkumisega on langenud ka pensionid. Need moodustavad endiselt ligikaudu 13 protsenti SKPst, kuid pea pooled pensionärid on langenud allapoole ELi vaesuspiiri. Veel 2009. aastal oli vaesusriskis pensionäre kaks korda vähem.