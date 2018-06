Räpistaar rajab oma krüptolinna

Ainult tellijale

Räpistaar ja filantroop Akon teatas sel nädalal, et tahab Senegali rajada oma linna, kus kehtib maksevahendina tema loodud krüptoraha AKoin.

Akon sõnas paneelis, et just Aafrika jaoks võib plokiahelatehnoloogia olla äärmiselt kasulik, kuna on väga turvaline. Senegali päritolu Akon unistab, et tema linnas hakkavad inimesed maksma äpi abil ning see võimaldab inimestel oma rahaga ise ringi käia ning vähendab sõltuvust valitsusest ja selle otsustest.

Eksperdid kahtlevad

Akoni krüptolinn on saanud meedias palju vastukaja ning kriitikud vangutavad räpistaari idee peale üldiselt pead.

Kui Akoni käest paneelil küsiti, mil viisil kogu tema linn tööle hakkab, vastas ta, et tuleb välja kontseptsiooniga ning küll siis “nohikud selle teoks teevad”. Samuti on öeldud, et ta kasutab sõna “plokiahel” pea igal sammul ega pruugi tehnoloogiast suurt midagi tegelikult teada.

Kuivõrd Akon on tuntud kui filantroop, ei saa siiski öelda, et tema linna idee päris hullumeelne oleks. Tal on omanimeline heategevusorganisatsioon Akon Lighting Africa, mille eesmärk on aidata finantseerida päikesepaneelide ostmist ning paigaldamist. Esimese kahe tegevusaastaga jõudis organisatsiooni tegevus 17 Aafrika riiki ning selle tegevust tunnustab ka ÜRO. Ideele panid eelmisel aastal õla alla ka Hiina investorid, kellelt Akon Lighting Africa kaasas suisa miljard dollarit. Arvestades, et investoritele meeldivad igasugused uuenduslikud ideed, ei pruugi Akon Crypto City sugugi kerkimata jääda.

Mõningast skeptitsismi lisas Akoni tõsiseltvõetavusele aga see, et ta lubas 2020. aastal USA presidendiks kandideerida, öeldes, et tema presidendiaeg saab olema meelelahutuslik ning “midagi teistsugust”.

“Ma lähen Trumpi võitma ning Kanye (räppar Kanye West – toim) solvub, kuna talle meeldib Trump. Seega ta tahab mulle ära teha. Siis ma lähen Kanyele ära tegema ning Trump solvub, kuna talle omakorda meeldib Kanye. Ja ta tahab seega mulle ära teha. Ja siis tulevad debatid, mis keerlevad üksnes minu ümber. See plaan on meisterlik,” ütles Akon ja jättis kriitikud kulmu kortsutama.