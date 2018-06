Kõrgharitud on valmis töö nimel Eestist lahkuma

Kuigi suur osa Eesti kõrgharitud töötajatest on valmis asuma tööle välismaal, on Eesti endiselt Baltimaade ihaldatuim sihtkoht IT-sektoris.

Kuigi suur osa Eesti kõrgharitud töötajatest on valmis asuma tööle välismaal, on Eesti endiselt Baltimaade ihaldatuim sihtkoht IT-sektoris.

Kuigi suur osa Eesti kõrgharitud töötajatest on valmis asuma tööle välismaal, on Eesti endiselt Baltimaade ihaldatuim sihtkoht IT-sektoris.

76% Eesti kõrgharitud töötajatest ja 69% nooremast põlvkonnast on valmis tööle asuma välismaal, mis on suur ohumärk Eesti tuleviku tööturule, selgub rahvusvahelisest uuringust.

Nelja aasta taguse uuringuga võrreldes on Eesti maaila ihaldusväärseimate sihtriikide edetabelis säilitanud 68. koha, kuid meist on möödunud Leedu, tõustes 67. kohale (2014. aastal 83. koht).

Tasub teada Uuringus osales: 366 139 töötajat ja 6180 värbamiskonsultanti 197 riigist.

Samas kommenteeris Auväärt, et IT-sektori talentide seas on Eesti endiselt Balti riikidest ihaldatuim, kerkides selles kategoorias 52. kohale (Läti on vastavas edetabelis 64. ja Leedu 74.).

Eurooplaste eelistus muutus

Riik, kuhu töötajad üle maailma enim sooviksid tööle minna, on Ameerika Ühendriigid. Eurooplased valisid ihaldusväärseimaks sihtriigiks Saksamaa, mis möödus rahvusvahelises pingereas Suurbritanniast. Lisaks selgus, et soov töötada välismaal on üldjoontes vähenenud.

Riikide võrdluses on aga valmisolek välisriiki tööle minna mitmes kohas ka kasvanud – enam kui 90% India ja 70% Brasiilia töötajatest oleksid valmis haarama töö välismaal. Lisaks on kasvanud antud näitaja Suurbritannias ja Ameerika Ühendriikides – riikides, kus poliitika on läbinud lähiajal suuri muutusi. Ka IT-valdkonna spetsialistide seas on valmisolek välisriigis töötada keskmisest kõrgem.

Maailma ihaldusväärseimate sihtriikide edetabel, kus rahvusvahelised talendid töötada sooviksid:

1. Ameerika Ühendriigid

2. Saksamaa

3. Kanada

4. Austraalia

5. Suurbritannia

6. Hispaania

7. Prantsusmaa

8. Šveits

9. Itaalia

10. Jaapan

21. Soome

67. Leedu

68. Eesti

72. Läti