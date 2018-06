Vana kuld: kuidas Savisaar linnafirma uue juhi vaibale kutsus

Ainult tellijale

Korruptsiooniskandaalist räsitud Tallinna Linnatranspordi ASi uueks juhiks saab riigikogu liige Deniss Boroditš, kes sai kurikuulsaks Lasnamäe õigeusu kiriku ja Keskerakonna rahastamise skandaalis.

Kaitsepolitsei avaldas 2010. aasta detsembris raporti, kus oli kirjas, et Tallinna abilinnapea Deniss Boroditš osales mitmetel vestlustel, kus küsiti Venemaa Raudtee presidendi Vladimir Jakunini ning teiste Venemaa esindajate käest raha Lasnamäe õigeusu kiriku ja ka Keskerakonna rahastamiseks. Raportis oli näiteks kirjas, et 24. juunil külastati Vladimir Jakunini visiidi käigus ka Kiltsi mõisakompleksi, kus leidis aset konspiratiivne vestlus. Vestlusel, kus Eesti parlamendivalimistel lubati Keskerakonda toetada 1,5 miljoni euroga, millest kolmandik oleks antud sularahas ja ülejäänud ülekannete teel arvete alusel, osalesid lisaks Vene poolele nii Deniss Boroditš kui ka Edgar Savisaar. Vestlusel määrati raha edastamise ja legaliseerimise eest vastutavateks isikuteks ühelt poolt Sergei Petrov ja teiselt poolt Deniss Boroditš. Samuti osales Boroditš Moskvas Vene Raudtee residentsis toimunud kõnelustel, mille sisu kohta on kapol samuti info olemas.

Kapo avaldatud infost võis järeldada, et just Boroditš oli see, keda kapo kasutas mikrofonijalana, et salvestada Jakunini ja Savisaare kõnelused. Raporti avaldamise ajal oli Boroditš Moskvas, aga kohe, kui tema lennuk Tallinnas maandus, olid vastas ootamas Edgar Savisaar ja Kalle Klandorf, kes viisid ta lennujaamast otse autosse. Boroditšist kujunes rahastamisskandaali võtmetegija ja tõenäoliselt kahtlustas ka Savisaar, et just Boroditš oli see, kes tegi kapoga koostööd. See võis olla ka põhjuseks, miks ta ise Boroditšile lennujaama vastu läks.

Järgmise ehk 2011. aasta suvel oli Boroditš asunud Keskerakonnas tugevalt Jüri Ratase leeri. "Esiteks, Jüri Ratase otsus kandideerida Keskerakonna esimehe kohale näitab meie erakonna demokraatlikkust, millega teised erakonnad väga hõisata ei saa. Teiseks, kui rääkida Jüri Ratasest endast, siis tegu on juba praegu erakonna ühe liidriga. Ta on silmapaistev poliitik, kelle suhtes ma ei kahtleks, et ta viiks erakonna uuele tasemele," rääkis Boroditš toona.

2012. aasta aprillis lahkus Boroditš Keskerakonnast koos Siiri Oviiri, Vilja Savisaar-Toomasti, Ain Seppiku, Toomas Vareki, Inara Luigase, Lembit Kaljuvee ja Rainer Vakraga. "Väärtused, eetika ja juhtimine on kujunenud probleemiks erakonna sees. Kuna meie erakonnas kehtiv poliitika käsib vaikida, siis erakonnas jätkamine tähendab marginaliseeruda inimese ja poliitikuna," seisis kirjas, mille lahkujad avalikkusele edastasid.

"Selleks, et luua uus Deniss Boroditš, on meil vaja kolmveerand aastat. Nii, et järgmisteks kohalikeks valimisteks on ta olemas," rääkis meediale Edgar Savisaar. "Selleks, et luua uus Ain Seppik, on natukene rohkem aega vaja nii, et arvan, et ka mitte üle aasta."

2013. aasta detsembris liitus Boroditš Reformierakonnaga. "Toetan poliitikat, mis seisab hea ettevõtluskeskkonna eest. Selleks, et elada paremini, peame rohkem teenima. Ainuke tee selleks on majanduskasv. Kui riigil läheb hästi, läheb ka inimestel hästi. See on Reformierakonna tuumväärtus, mis on ka mulle südamelähedane," kommenteeris Deniss Boroditš Reformierakonna pressiteate vahendusel.