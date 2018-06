Eesti ja Soome vahel püsib suur lõhe

Ainult tellijale

Priit Pokk 28. juuni 2018, 06:00

Konkurentsivõime suurendamiseks tuleb Soome ja Eesti ühendamisel mõelda mitte ainult tunnelitele ja laevadele, vaid ka ühisele digitaalsele ruumile, leidis TTÜ Ragnar Nurkse instituudi teadur Ralf-Martin Soe.

Soe tõi näite parkimise kohta, kus ühes linnas tuleb käituda ühtemoodi, teises teistmoodi. „Tallinnas on see reguleeritud SMSi kaudu: saadad tekstisõnumi ning sellega saad alustada ja lõpetada parkimist. Helsingis on parkimine lahendatud telefonirakenduse kaudu. Selleks, et Eesti auto saaks Helsingis parkida, peab rakenduse muretsema, krediitkaardiga siduma ja saab alustada parkimist. Kui Soome auto tahab Eestis parkida, on see veel keerulisem, vähemalt üks-kaks aastat tagasi oli nii, et kokkulepet tekstisõnumite maksmise kohta pole ja tegelikult polegi Soome numbriga võimalik Eestis parkida, kuna SMS ei alusta parkimist. Alternatiiv on sel puhul kas otsida piletimasinaid, mida on Tallinnas suhteliselt vähe veel alles, või siis mitte maksta parkimise eest.“

„Tallinna-Helsingi näitel – kuigi nad on väga lähedased linnad, väga suure omavahelise liikuvusega, siis nendest on tekkimas digitaalsed saared,“ sõnas teadur ja minister Urve Palo nõunik Soe saates „Tulevikuäri“, viidates, et kahe linna vahel pole linnaelanike jaoks digiteenuste ühtlustumist toimunud. „Isegi kui mõlemad on väga suure fookuse võtnud selleks, et saada tarkadeks linnadeks, siis üks tark linn pluss teine tark linn ei tähenda alati seda, et see regioon ka targemaks muutuks.“

Soe lisas, et digiregiooni arendamisel kõneldakse eelkõige tehnoloogilisest poolest, kuigi tegemist on rohkemal määral kultuurilise, natuke õigusliku ning kõige vähem tehnoloogilise küsimusega.

„Eesti poole pealt oleme võib-olla natuke liiga kärsitud, tahame mingeid asju väga kiiresti kokku leppida ja edasi liikuda, samas Soomes ollakse hästi analüütilised ja argumenteerivad ning mõeldakse kõik asjad veel sada korda läbi,“ sõnas ta.

Õiguslikult peitub Soe sõnul üks sõlmküsimus selles, kas andmete vaba liikumise korral on võimalik neid piisavalt hästi kaitsta. „Näiteks kui lubada teiste riikide arste meie süsteemidele ligi, siis tekib küsimus, et mis saab siis, kui keegi läheb nendele andmetele ligi, millele ei tohiks ligi minna. Praegu on meil suhteliselt efektiivne mehhanism ehk kui üks arst tunneb huvi, mis on näiteks peaministri, presidendi või tema enda naabri eksabikaasa terviseandmed, siis ta, jah, saab nendele andmetele enamasti ligi, kuid inimene ise näeb, et andmeid on mitte-eesmärgise põhjusel vaadatud ning sellel on juriidilised tagajärjed.“

Soe lisas, et kui keegi kuritarvitab neid andmeid, siis kuidas on võimalik nendega õiguslikult tegeleda? Kas me suudame neid tuua Eesti kohtusüsteemi?

Seetõttu on tema sõnul loogiline alustada andmetest, mis pole nii tundlikud. Ühe pilootprojektina on Soomega koostöös kavas tänavuse aasta jooksul võimaldada Soomes kirjutatud retsepte Eesti apteegis kätte saada ning järgmisel aastal vastupidi. See protsess ei käi aga mitte läbi meile tuttava X-tee, vaid selle tarvis luuakse eraldi platvorm.

Teistmoodi koostööprojektina oli varem eesistumise ajaks planeeritud Soome peaministribüroo ja Eesti riigikantselei vahele panna sõitma isejuhtiv buss, kuid eesistumise varasemaks toomise tõttu ei jõutud projekti nii kiiresti startida.

Lisaks sellele tõi ta välja, et ühe projektina üritavad nad koostöös Euroopa Komisjoniga vähendada ettevõtete administratiivset koormust piiriülesel äri tegemisel. „Põhimõtteliselt on loogika selles, et kui mul on siin Eestis äri ja tahan minna Saksamaale või Hollandisse äri laiendama, siis mul ei oleks oma litsentside kaasa toomisel ja filiaalide loomisel vaja uuesti tõendada, et mul need õigused on olemas,“ sõnas ta.

Kas jääme digisaareks või hakkame eksportima

Soe lisas, et meie digisektor on liiga tugevalt seotud meie enda tarbeks mõeldud lahenduste loomisega, samas kui võiks keskenduda rohkem pakendi vormis litsentseeritavate toodetele-teenustele, mida saaks jõulisemalt eksportida. „Me peame välja minema eelkõige sellepärast, et me ise oleme nii väikesed,“ sõnas ta. „Kui me ei taha muutuda väga ägedaks digitaalseks saareks, kus me ainult iseendale lahendusi loome, mida ei ole võimalik eksportida ja tulevikuäri kasvatada, siis peame jõuliselt sellega tegelema.“