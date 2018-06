Jaapani Beckhami teine vaatus: alkoholitööstur

"Paljud arvavad, et seda tuleb hoida samal temperatuuril nagu tavalist veini või et toatemperatuurist piisab," ütles Nakata. "Tegelikult tuleb seda hoida –5 kraadi juures. Sellist informatsiooni ei räägi keegi, sest sake jaoks ei ole olemas eraldi veinikeldrit."

Nakata muutis oma kire ambitsiooniks. 2013. aastal tuli ta välja sakega N, mille jaemüügihind pudeli kohta oli 1000 dollarit. Sealt edasi aitas ta välja töötada sake külmkapi, et restoranidel ja sake-entusiastidel oleks lihtsam jooki õige temperatuuri juures hoida .

Praeguseks on Nakatast saanud omamoodi Jaapani kultuurisaadik, kes reisib mööda maailma, et tutvustada oma riigi paremaid külgi.

Nakata ettevõtmised hoiavad teda nüüd jalgpalliväljakutelt kaugel, aga endine mängija tunnistab, et sportlasena õpitud distsipliin on temaga jäänud – ta jätkab hommikuti treeninguid, sest see hoiab teda vaimselt teravana.

Kuigi Nakata tahab oma sake-äri laiendada, ei ole tal lõppeesmärki.

"Ma teen lihtsalt neid asju, mis toovad välja minu kire. Jalgpall, käsitöö, kultuur," ütles ta. "Ma ei tee seda raha või kuulsuse pärast. Seepärast ei ole minu jaoks selles ka tõelist edu või läbikukkumist."