Maksuamet ootab puuduvat 4 miljonit eurot

Esmaspäeval, 2. juulil on tulumaksu tagastamise ja juurdemaksmise tähtaeg. Selleks ajaks tuleb 2017. aasta eest tulumaksu juurde tasuda 15 122 inimesel summas 4 miljonit eurot, teatas maksu- ja tolliamet.

Eelmise aasta tuludeklaratsioonide alusel kuulub kokku tasumisele 40,5 miljonit eurot ja tagastamisele 92,3 miljonit eurot tulumaksu.



Maksu- ja tolliameti teenuste osakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde sõnul on kindlasti mõistlik juurdemaksmise tähtajast kinni pidada. "Hilinenud maksed lisavad maksusummale juurde intressi, mis muudab tasutava summa tunduvalt suuremaks," ütles Udde.



Udde soovitab võla kindlasti ajatada, kui maksusumma tasumine võib olla raskendatud, sest ajatamisel on võimalik intressimäära poole võrra vähendada ning ajatatud võla puhul ei alustata sundtäitmist.



Neile, kes deklareerisid kasu vara võõrandamisest või välismaalt saadud tulusid ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, on tulumaksu tasumise ja tagastamise tähtaeg 1. oktoober. Siis tuleb 17 064 isikul juurde tasuda 36,5 miljonit eurot.