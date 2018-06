Vaata, kuhu oma elektritootmine püsti panna

Äripäev 28. juuni 2018, 13:42

Eleringi kodulehel avaldatud interaktiivne kaart näitab, kus ja kui palju saab hakata elektrit tootma.

„Kui seni pidid potentsiaalsed liitujad küsima Eleringilt liitumisvõimsusi konkreetsetes alajaamades, siis uue rakenduse abil on võimalik uurida ligilähedasi vabu liitumisvõimsusi terves Eestis juba enne Eleringi poole pöördumist,“ selgitas Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi pressiteate vahendusel.

Rakendus näitab liitumisvõimsusi, mille korral pole vaja suurendada ülekandeliinide läbilaskevõimet ja kui võimalik liitumine toimub korraga ühes Eleringile kuuluvas alajaamas. Liitumisvõimaluste uurimiseks mitmes alajaamas tuleb pöörduda jätkuvalt Eleringi poole. 110-kilovoldise võrgu puhul näitab rakendus liitumisvõimsusi maksimaalse mahuga 50 megavatti ning 330-kilovoldise võrgu puhul mahuga kuni 100 megavatti.

Rakenduse abil on võimalik saada ülevaade vabade liitumisvõimsuste hetkeseisust, aga ka võimsuste muutumisest lähematel aastatel tulenevalt võrgu arendustegevusest. Vabade liitumisvõimsuste rakenduse näol on tegu ühe tegevusega Eleringi liitumiste arendamise programmist, mille eesmärk on muuta liitumine ülekandevõrguga kiiremaks, odavamaks ja lihtsamaks.