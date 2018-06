Liviko aktsiis Eestile vähenes kolmandiku võrra

Liviko juht Janek Kalvi leiab, et järskude aktsiisitõusude tõttu on Eestis alkoholiturg madalseisus.

Liviko juht Janek Kalvi leiab, et järskude aktsiisitõusude tõttu on Eestis alkoholiturg madalseisus.

2017. aastal maksis Liviko 35,2 miljonit eurot aktsiisi Eesti riigieelarvesse, kuid aasta varem oli summa 54,1 miljonit eurot, teatas alkoholitootja.

Liviko grupi ettevõtted tasusid 2017. aastal Eesti, Läti ja Leedu riigieelarvesse kokku 50,6 miljonit eurot aktsiisi, millest 35,2 miljonit eurot läks Eesti riigieelarvesse. Läti riigieelarvesse tasus Liviko mullu 11,5 miljonit eurot ja Leedu eelarvesse 3,9 miljonit eurot.

2016. aastal tasus Liviko Eesti riigieelarvesse 54,1 miljonit eurot aktsiisi, mis tähendab, et alkoholitootja tasutud aktsiis Eestile vähenes aastaga kolmandiku võrra.

Liviko 2017. aasta auditeeritud konsolideeritud netokäive oli 118,2 miljonit eurot, vähenedes aasta varasemaga võrreldes 8,9 protsenti. Liviko grupi auditeeritud konsolideeritud maksude, intresside ja amortisatsioonikulu eelne tulu (EBITDA) oli 4,6 miljonit eurot.

Liviko Eesti müügitulu oli 2017. aastal kokku 77,4 miljonit eurot, vähenedes aasta varasemaga võrreldes 15%.

"Mõistagi näitas Lätis kiiret kasvu piirikaubandus, kuid ka müük jaekettidele ning HoReCa sektorisse. Kokkuvõttes oleme praeguseks tänu tütarettevõtete ilusale arengule konkurentsivõimeliselt ja hästi esindatud kõigis Baltimaades," ütles Liviko juhataja Janek Kalvi.

Liviko omatoodangu eksport kasvas 2017. aastal varasema aastaga võrreldes 9%, mida mõjutas nii Läti piirikaubandus kui ka ekspordi kasv väljaspool Euroopa Liitu. Liviko omatoodangu müügikäive Eestis vähenes 2017. aastal võrreldes eelneva aastaga 21%, mille tingisid üldine alkoholimüügi vähenemine Eesti turul ja oluliselt väiksemad aktsiisitõusu-eelsed ettemüügid klientidele.

"Järskude aktsiisitõusude tõttu on Eestis alkoholiturg madalseisus ja siinne müügikäive on vähenenud. Hoolimata Eesti pärssivast aktsiisipoliitikast, keskendume Livikos jätkuvalt kaubamärkide ja tooteportfelli arendamisele ning oma turupositsiooni säilitamisele. Suur eesmärk on ekspordimahtude kasvatamine ja uutele turgudele jõudmine," ütles Kalvi.