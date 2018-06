Suured ostjad veavad e-kaubandust

E-kaubandust veavad eelkõige n-ö suured ostjad, kes moodustavad kõikidest netiostude sooritajatest kolmandiku, kuid vastutavad tervelt 86% ostude eest, selgus pakivedaja DPD värskest uuringust.

"DPD uuringute järgi sellised n-ö suured ostjad (heavy buyers) sooritavad Euroopas keskmiselt 27 ostu aastas ja Suurbritannias lausa 47. Eestis jääb see number veel kõigest 12 ostu juurde," selgitas DPD Eesti E-ärisuuna juht Margot Posti.

Ootuspäraselt moodustavad suurtest ostjatest enamuse just nooremad ehk 18–34aastased ning keskmisest rohkem kasutatakse tellimuste esitamiseks arvutite asemel nutiseadmeid. Posti sõnul tellivad Eesti aktiivsemad e-ostlejad netist enamasti ilu-, tervise- ja vaba aja tooteid ning riideid. Hoogsalt on aga tõusmas ka näiteks mööbli ja sisustuskaupade tellimine ning viimase trendina toidukaubad, lisas ta. Posti ütles, et kõiki Eesti e-ostlejaid arvestades on eestimaalaste enimtellitav kaubakategooria siiski tehnika, mida on möödunud aasta jooksul tellinud 39% netiostlejatest. Suuri ostjaid iseloomustab lisaks veel kindlate ja neile usaldusväärsete e-poodide eelistamine.

Eesti väheaktiivsed ehk väikesed ostjad on aga pigem üle 55aastased ning sooritavad kõikidest e-ostudest kõigest ligi 2%. Nemad kasutavad ka riigi keskmisest vähem sotsiaalmeediat ja nutiseadmeid ning pole nii altid tooteid vajadusel tagastama. Eelistatud kaubad on tehnika, kuid ka väikesed ostjad on hakanud rohkem tellima toidukaupu.

Uuringu järgi ostetakse Eestis kõikidest füüsiliste kaupadest 7,7% netikeskkonna kaudu ning regulaarseid internetioste teeb 33% interneti kasutajatest. Kõige usinamad ostlejad on Inglismaal, kus internetiostude osakaal on ligi 14% kõikidest füüsilistest kaupadest.