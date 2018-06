TEA Kirjastus pandi musta nimekirja

Kuivõrd aastaid finantsraskustes vaevelnud TEA Kirjastus ei ole täitnud tarbijavaidluste komisjoni otsuseid, kandis tarbijakaitseamet kirjastuse nn musta nimekirja.

"Seoses asjaoluga, et kaupleja on mustas nimekirjas, ei ole edasine vaidluste lahendamine tarbijavaidluste komisjonis perspektiivikas ja sekretariaat teeb tarbijale ettepaneku võtta avaldus tagasi, kuivõrd otsuse täitmine ei ole reaalne," teatas tarbijakaitseameti turujärelevalve osakonna juhataja Hanna Turetski ERRile.

Turetski sõnul on sel aastal esitatud TEA Kirjastuse vastu viis avaldust, millest nelja kohta on tarbijavaidluste komisjon teinud otsuse ja kõik tarbija kasuks. See tähendab, et kauplejal on kohustus tagastada tarbijale saamata jäänud köidete eest raha.

Aastatel 2014-2017 esitati TEA Kirjastuse suhtes kokku viis avaldust.

TEA Kirjastus esitas teisipäeval Harju maakohtule avalduse pankroti väljakuulutamiseks, kirjutas ERR.

Teisipäeval kirjutas ka Äripäev, et TEA Kirjastuse saneerimine ei õnnestunud.

Saneerimise jätkumiseks ja maksejõuetuse vältimiseks esitatud saneerimiskavas prognoositi tänavu märtsist kuni detsembrini rahavooks (EBITDA) 276 000 eurot, samas märtsist kuni maini oli summa vaid natuke üle 1000 euro. Seetõttu märkisid Harju maakohtule tehtud taotluses TEA Kirjastuse juhtkond ja saneerimisnõustaja, et hetkeseisuga pole varem paika pandud saneerimiskava täitmine reaalne.