Soome taksoturule saabus täna konkurents

Täna avanes Soome siiamaani täpselt reguleeritud taksoturg – kaks aastat pärast kava esitlemist, kirjutab Kauppalehti.

Avanemine tähendab hinnakonkurentsi tekkimist taksoturule. Taksojuhid saavad reisi hinna vabalt määrata ja taksomeetreidki enam ei nõuta, küll aga tuleb sõidu hind enne reisi teatavaks teha.

„Taksoalale tuleb kindlasti õnnekütte, kes pakuvad hinnaga üle ja üritavad rats rikkaks saada, aga tõsiseltvõetavad firmad arvestavad ka homse päevaga,“ ütles Taksiliitto tegevjuht Kai Andersson.

Taksosõidu hind võib olla erinev sõltuvalt kellaajast, firmast, tellimisviisist ja lisateenustest.

Ka taksolubade arvu ja asukoha määramine kaob minevikku. See on pannud kaugemate piirkondade elanikud muretsema, samas peavad teised muudatuse suurimateks võitjateks just Soome ääremaad. „Usun, et kaugemad piirkonnad võidavad muudatusest kõige rohkem, kus ettevõtjad võivad lisatööna inimesi sõidutada. Nii saadakse transporditeenus ka sinna, kus seda seni ei olnud,“ ütles taksofirma Kovanen rajanud Heikki Kovanen.

Peale ettevõttelt nõutava taksoloa peab taksojuhtidel olema taksojuhiluba, mille saab eksamit tehes. Seal tehakse kindlaks, et taksojuhil on piisav soome või rootsi keele oskus, väga täpset ümbruskonna tundmist taksojuhilt ei nõuta, taksojuhiluba kehtib üle riigi.

Muutus on juba põhjustanud taksonduses lainetust.

Soome turule sisenes Rootsi firma Cabonline, kes ostis ära pealinna piirkonnas tegutsevad Kovaneni ja Mankkaan Taksi.

Äpitakso Uber pöördub Soome tagasi kohe juulis pärast peaaegu aasta pikkust pausi.

Klassikalised taksofirmad on Uberi tulekuks valmistunud. Mais teatas Espoo taksofirma Kajon, et paneb käima kogu riigis tegutseva odavtaksoteenuse Kajber ja Cabonlineni omanduses Kovanen teatas juba aasta alguses, et alstab 10 euro Fixutaxi teenusega.

Konkurentsi lisandudes peavad taksofirmad alustama aktiivsema turundusega. Lähitaksi tegevjuhi Juha Pentikäineni sõnul on Soomes taksofirmade brändimine lapsekingades.