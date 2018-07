Halb ilm ähvardab täna Tallinna sadadest tuhandetest ilma jätta

Täna Tallinnas peatuvatel kruiisilaevadel on kokku 12 571 reisijat, kes võiksid pealinnas kulutada üle 700 000 euro, kuid halb ilm rikub turistide plaane.

Täna peatub Tallinna Vanasadamas kuus kruiisilaeva: Sea Cloud II, Britannia, Star Breeze, Aidamar, Serenade of The Seas ja Navigator of the Seas. Kokku on laevade pardal 12 571 reisijat, teatas Tallinna Sadam.

Kolme aasta tagused andmed näitavad, et keskmine Eestis käiv kruiisiturist kulutab maal umbes 59 eurot. See tähendab, et tänased 12 571 turisti võiksid linnas kulutada kokku 741 689 eurot.

Samas on tuuline ja vihmane ilm teinud keeruliseks nii laevade vastuvõtmise sadamas kui ka mõjutanud reisijate plaane linnaga tutvumisel, teatas Tallinna Sadam.