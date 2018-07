Raadiohommikus Nordica kasumist

02. juuli 2018, 16:45

Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime lennufirma Nordica kasumist, ähvardavast elektri hinna tõusust ja Soome taksoturu liberaliseerimisest. Sünteesime kõige värskemaid investoreid mõjutavaid teateid globaalsetelt turgudelt ning ei pääse ka põnevalt kulgevast jalgpalli MMst.

Stuudios Eliisa Matsalu ja Igor Rõtov.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund" Seekordses saates on külas Investor Taavi ehk Taavi Ilves, kelle igakuine passiivne sissetulek ületab kahekordse Eesti keskmise palga. Uurime üle nelja aasta finantsvabaduse poole liikunud investorilt, mis on tema edu saladus, kuhu ta investeerib ning kust eemale hoiab, kuidas ta plaanib oma portfelli kriisikindlaks muuta ja palju muud.

13.00-14.00 "Arvamusliidrite tund"* Missuguse agendaga peaks Reformierakond minema riigikogu valimistele, et Keskerakonda lüüa? Või kui kaua peaks nad ootama, et Keskerakonna laip ise mööda ujuks? Või on hoopis Keskerakond võimule tulnud, et jääda – kümneks aastaks vähemalt? Nendel ja teistel teemadel rääkisid Tõnis Saarts ja Juhan Kivirähk saatejuht Vilja Kiisleriga möödunud aasta oktoobris.

15.00-16.00 "Eramaja ehitus"* Kuidas tagada, et valmiv maja vastaks soovidele ning oleks võimalikult kõrge kvaliteediga? Kordame saatesarja, mille esimeses saates jagab soovitusi puitmajade tootmise ja projekteerimisega tegeleva Natural House OÜ juhatuse liige Heiki Jürissaar. Juttu tuleb esimestest sammudest maja planeerimisel - kuidas valida krunti, mida pidada silmas projekti koostamisel ning millist majatüüpi üldse valida. Saadet juhib Lauri Leet.

* kordussaade