Eesti krüptopanga looja keerutab Moskvas miljardeid

Moskva metroo uue lojaalsusprogrammi peale kulub aastas sadu triljoneid rublasid, mis liiguvad kummaliste ärimeeste kaudu, kirjutab väljaanne Meduza. Üks asjasse puutuv ärimees on muu seas asutanud Eestis krüptopanga.

Veebruaris kirjutas Meduza, et Moskva metroo plaanib käiku lasta uut lojaalsusprogrammi, mille keskmes on kontaktivaba kaart nimega Troika. Huvitav on see, et kui ametlikult hakkas metroo koostööpartnerit programmi loomiseks otsima märtsis, siis juba kaks kuud varem oli ettevõte nimega Narodnaja Karta pöördunud Moskva kaupmeeste poole küsimusega, kas nemad tahaksid olla nende koostööpartnerid Moskva metroo uue lojaalsusprogrammi juures. Kuu veel varem, 2017. aasta detsembris, oli Narodnaja Karta toonud turule mobiilirakenduse nimega Gorod, kuhu saab registreeruda oma Troika kaardiga ja kuhu kogunevad andmed inimeste reisiharjumuste kohta. Kui ettevõttelt rakenduse kohta küsiti, vastas ettevõtte juht Ilja Korolev, et see oli lihtsalt „publicity stunt“. Metroo poolt kinnitati toona, et neil ei ole Narodnaja Kartaga midagi pistmist ja lepingupartner uue lojaalsusprogrammi jaoks alles valitakse, kusjuures täiesti ausa konkurentsi tulemusena.

Moskva metroo on maailma üks läbikäidavamaid transpordipunkte, kus liigub aastas miljardeid inimesi. Sellise rahvahulga juures on mõistagi oluline, kuidas toimib piletisüsteem. Metroo on lagedale tulnud uue klientide lojaalsusprogrammiga, mis peaks panema üksikpiletite asemel eelistama kaarte, kuhu on krediit peale kantud ja millega end siis pardale piiksutada. Troika kaartideks nimetatud pileteid ja kogu süsteemi juhib aga ettevõte, mille omanikustruktuur on pehmelt öeldes segane, kirjutab Meduza .

Crypterium Ettevõtte kodulehel seisab, et krüptoraha suudab muuta maailma ja seda, kuidas rikkus maailmas jaotub. Lisaks kirjutab pank, et krüptovaluuta annab ligipääsu kõiksugustele finantsteenustele ka neile kahele miljardile inimesele, kel seda praegu ei ole. Kaasasutajaks nimetatud Vladimir Gorbunovi kohta seisab kodulehel, et ta on fin-tech-ettevõtja, kellel on kogemusi tosina eduka ettevõtmisega, mille fookus on olnud päris elu asjade lihtsamaks muutmine tehnoloogia abil. Ettevõtte juht on Gleb Markov, kelle kohta kirjutatakse kodulehel, et tal on kümne aasta pikkune kogemus fin-tech'is, panganduses ja krüptovaluutanduses.

Aprillis kuulutati võitja välja – partneriks sai Narodnaja Karta. Konkurentsi polnud, õigupoolest tegi Narodnaja Karta ainsana pakkumise. Metroo esindaja ütles selle peale Meduzale, et Narodnaja Karta meeldis metroole, sest oli populaarne ja avatud ettevõte.

Liigub suur raha

Juunis kuulutas linn, et lojaalsusprogramm on valmis. Kliendid, kes kannavad oma Troika kaardile 250 rubla või rohkem, saavad kolme protsendi jagu boonust, mida saab kasutada järgmiste piletite ostmiseks või kulutada ära 236 partneri juures, enamik neist on väikesed veebikauplejad või väiksemad jaekaubandusketid. Boonussüsteem töötab mõlemat pidi, see tähendab, et preemiat teenib näiteks ka siis, kui mõnes veebipoes raha kulutada.

Narodnaja Karta ametlikus pakkumises seisab, et Moskva metroo kannab lojaalsusprogrammi esimeste boonuste rahastamiseks ettevõttele 1 miljardit rubla ja edasi täiendab fondi igal kuul 150 miljoni rublaga. Metroo esindajad ütlevad, et seda raha ei saa endale Narodnaja Karta ja kokkuleppes on sätestatud, et metroo kannab ettevõttele raha täpselt nii palju, kui palju reisijad koguvad boonust. Meduza leiab, et sõna "reisija" viitab siin kõigile, kes piletite eest maksvad, ja selle sõnastuse pealt järeldades saab Narodnaja Karta kolm protsenti kõigist Troika kaardi deposiitidest, mis ületavad 250 rubla, sõltumata sellest, kas ostjad ostsid sõidud metroo lojaalsusprogrammis. Selle teabe põhjal arvab Meduza, et Moskva metroo kannab Narodnaja Kartale aastas üle 500 miljoni rubla, kuigi tegelikult hindab väljaanne tõenäoliseks, et see summa on kaks korda nii suur.

Moskva metroo esindajad ütlesid Meduzale, et kui boonusfondi saadetud rahast jääb midagi üle, võtab metroo selle tagasi. Niisugune tingimus on tõesti kirjas Gorodi mobiilirakenduse veebilehel, kuid linna ja Narodnaja Karta vahel sõlmitud lepingust seda ei leia.

Meduza meenutab, et see ei oleks esimene kord, kui kõrvalisel firmal õnnestub kasu teenida iga kord, kui keegi Moskva ühistranspordis pileti ostab. Alles hiljuti sai iga ostetud bussi- ja trollipileti pealt kolm protsenti äri, millele kuulus „automaatse hinnastamise süsteemi“ patent. Patendi omanikel, nagu välja tuli, olid sidemeid linnapea Juri Luþkovi aegse transpordi valdkonna ametniku Sergei Makarenkoga. Samuti on igalt piletilt kolm protsenti kasu teeninud endine metrooametnik Dmitri Gajev, kellel oli 2011. aastani sarnane kasulik patent.

Armeenia ärimehed ja Eesti krüptopanga omanik

Moskva metroo lojaalsusprogrammiga on tegelikult seotud kolm firmat, mida ühendab nimi Narodnaja Karta. Esimene pidas läbirääkimisi programmi tulevaste partneritega, teine võitis hankelepingu ja kolmas on Gorodi veebisaidi registreeritud omanik. Kolmanda Narodnaja Karta praegune juht on esimese Narodnaja Karta endine direktor.

Kõik kolm ettevõtet on seotud grupi Armeenia ärimeestega, eriti Kamo Avagumjani perekonnaga. Avagumjanile kuulub ettevõte Avilon, mis on Moskva transpordiameti pikk koostööpartner. Ühe Narodnaja Karta pangakonto on avatud ForaBankis, mis kuulub miljardär Samvel Karapetjani holding-ettevõttele Tashir— see firma on viimastel aastatel olnud Moskva linnaarendusprojektide üks suurimaid kasusaajaid.

Moskva transpordiametnike sõnul on Gorodi programmi taga mees nimega Vladimir Gorbunov. Gorbunov ja tema isa juhtisid kuni eelmise aasta märtsini seda Narodnaja Kartat, mis hiljem hankelepingu võitis. Praegu eelistab Gorbunov, et teda tuntaks kui Eesti krüptopanga Crypteriumi asutajat. Gorbunov ütles, et pani Gorodi lahendusse 80 miljonit rubla ja teisi investoreid sellel praegu ei ole. Varem ei ole ta Moskva linnaga äri teinud.

Gorbunovil on teisi idufirmasid peale Crypteriumi. Paljusid neist omab ta Küprosel registreeritud firma Paygr International Ltd. kaudu, mille osanike seas on veel üks Küprosel registreeritud offshore-firma, Elseno Investments Limited. Selle ettevõtte teised varad seovad Gorbunovi arendaja Veronika Dvorkinaga. Tema sugulane Alexander Dvorkin on olnud seotud mitmete vähetuntud firmadega, mis on võitnud väga suuri jäätmekäitlusprojekte kahes Moskva-lähedases piirkonnas, lisaks on tehtud maastikukujundust Moskva linnauuendusprogrammis.

Gorbunov ütles Meduzale, et Elseno Investments Limitedil ei ole mitte midagi pistmist Gorodi programmiga. Varem on Gorbunov intervjuus ajakirjale RBC rääkinud, et tema nime on kasutatud, et peita teisi investoreid Paygr International Ltd. taga. Kuni 2016. aastani oli ta kirjade järgi Küprosel registreeritud firma ainuomanik.

Narodnaja Karta siin, Narodnaja Karta seal

Ühtlasi rääkis Gorbunov, et tõik, et Gorodi omanikuna oli alguses kirjas teine Narodnaja Karta, mitte see, kes võitis hankelepingu, oli tehniline viga. Samuti ütles Gorbunov, et tema otsus palgata kolmanda Narodnaja Karta endine direktor Ilja Korolev oli puhtalt professionaalne, sest Korolev on juba varem edukaid lojaalsusprogramme loonud ja juhtinud ning isegi nimi Narodnaja Karta on Korolevi välja mõeldud ajal, kui ta töötas sarnase projekti kallal ühe Moskva taksofirma jaoks. Gorbunov ütles, et nii suure lojaalsusprogrammi loomisega tekkis arusaadavalt komplikatsioone, mistõttu pöörduski ta nõu saamiseks Korolevi poole. Tema sõnul otsustati ka alles siis ettevõtte nimeks panna Narodnaja Karta – sellega vaidleb ta teiste turuosaliste suust kõlanud väite vastu, et bränd sisenes turule juba varem.

Meduza küsis, miks ei ole Gorbunovil ametlikke sidemeid Narodnaja Kartaga, olgugi et Moskva transpordiamet peab just teda inimeseks, kes metroo lojaalsusprogrammi juhib ja veab. Gorbunov vastas, et tal on väga palju tööd, mis ei luba tal igale projektile piisava tähelepanuga pühenduda. Asjade mugavaks korraldamiseks oli tema selgitust mööda parem, et ta annab firma edasi oma lähedase usaldusisiku ja töötaja Rostam Khumojani kätesse. Praeguse seisuga aga pole kuskilt näha, et Khumojanil midagi firmaga tegemist oleks.

Varsti pärast seda, kui Meduza esimest korda Narodnaja Kartast kirjutas, liikus ettevõte hoopis 40aastase Natalia Starseva omandusse. Tema juhtis varem ettevõtet Ice Food, mis tegeleb külmutatud kalatoodetega. Gorbunov ütles Meduzale, et Starseva on veel üks tema lähedasi usaldusisikuid.