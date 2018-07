Soomlased maksetega järjest rohkem raskustes

Äripäev 03. juuli 2018, 16:38

Soome majandus kasvab, aga maksuhäireid tuleb üha juurde, nii et jõudsid uue rekordini, kirjutab Helsingin Sanomat.

Soome maksuhäirete registris oli juuni lõpu seisuga üleval üle 379?000 häire, mis vastab 6,9 protsendile rahvastikust. Maksuhäirete arv on kasvanud 2009. aastast peale.

Keskmisel maksuhäireregistris oleval soomlasel on 15 maksehäire märget, pooled on tänavu uusi teateid lisaks saanud.

Soome majapidamised on viimastel aastatel jõudsalt võlgu võtnud, majapidamiste võlgnevuste suhe kasutada olevatesse tuludest on kerkinud rekordkõrgeks, ulatudes eelmisel aastal 128 protsendini. 20 aastat tagasi oli see 61 protsenti.