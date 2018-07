Raadiohommikus: tõsine oht vabale internetile

Euroopa Parlamendi täiskogu hääletab neljapäeval, kas anda roheline tuli autoriõiguse direktiivi kavandile, mis vastuvõtmise korral oleks tõsine oht vabale ja avatud internetile.

Külas on Eesti Vikipeedia juht Eva Lepik, kes räägib sellest, miks on kavandatav määrus sõnavabadusele ohtlik ja kelle huve see teenib.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Eetris on Arvamusfestival"*. Saates otsitakse vastuseid, mida mõista sellise abstraktse termini all nagu ökosüsteemide teenused, kuidas panna loodusele hinda ning miks võiks selline teema olla üldse oluline. Ökosüsteemide teenuste väärtuse üle arutlevad Eesti Erametsaliidu juhatuse liige Ando Eelmaa ning Keskkonnaagentuuri endine juhtivspetsialist Lauri Klein. Saatejuht on Priit Pokk.

13.00-14.00 "Terviseuudised". Terviseuudised käis suviste õnnetuste ja traumade teemal infot saamas Põhja-Eesti Regionaalhaigla EMO juhataja doktor Vassili Novaki ja Apotheka Sütiste apteegi proviisori Katrin Kaasiku juures. Doktor Novaki kinnitusel on suvel kukkumisi palju rohkem kui talvel libedaga ja õnnetusi juhtub hooletusest koduaias töötades või sportides. Ta annab nõu, mida kindlasti silmas pidada, kui jalg või käsi on viga saanud ja millal EMOsse tulla ja millal võiks ootele jääda. Apteekri käest saame uuemaid juhiseid, kuidas hooldada haavu ja vigastusi kodustes tingimustes. Saadet juhib Kadi Heinsalu.

15.00-16.00 "Viimane mudel"*. Mida teeksid, kui avastad, et su ettevõte töötab ainult 60% ulatuses? Sellest, kuidas see kaotatud 40% kätte saada, räägibki seekordne saade. Metallitööstusettevõtte Hyrlesega just nii juhtuski, kui üle aasta tagasi valminud auditist selgus, et ettevõte ei tööta täisvõimsusel. Eestis esmakordse projektina hakati koostöös teada-tuntud IT-ettevõtetega olukord lahendama. Kuidas see Hyrlesel õnnestunud on, räägib firma juht Urmo Sisask. Stuudios on ka IT-ettevõtete esindajana Tieto äriarendusjuht Heiti Mering. Lisaks tuleb jutuks, mida näitab Hyrlese näide ülejäänud Eesti tööstuste kohta, ja miks ei tegeleta kõikjal efektiivsuse parandamisega. Saade oli esmakordselt eetris novembris. Saadet juhib Kadri Põlendik.

* kordussaade