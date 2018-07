Tallinna uute korterite turul oodata karmi murrangut

Äripäev 04. juuli 2018, 12:08

Tänavu murdub 2000eurone ruutmeetri piir, millest odavamalt enam Tallinna uut korterit osta ei saa, ennustab 1Partner Kinnisvara tegevjuht Martin Vahter.

Vahteri sõnul võib 2000 eurot ruutmeetri eest tunduda küll kõrge hind, kuid arendajal on alla selle päris keeruline maja valmis saada. "Ehitushind on praegu 1300 eurot ruutmeetrist ja see kerib tööjõukulude tõusu ning inflatsiooni tõttu veelgi. Lisandub veel krundi, kommunikatsioonide ja turunduskulude hind," lisas Vahter.

"Mäng käibki selle 1900-2000eurose ruutmeetrihinna ümber, selles vahemikus on ostjate huvi kõige suurem. Praegu on osadel arendajatel veel käes varem ostetud krundid ja sõlmitud lepingud, aga kui need lõpevad, siis 2019. aastal pole Tallinnas odavamalt võimalik kortermaja arendada," prognoosis Vahter.

"Kui Kopli liinide uusarendused suudetakse enam-vähem 2000eurose ruutmeetrihinnaga ära teha, siis tuleb kindlasti edukas arendus," lisas Vahter.