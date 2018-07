Eesti äridele avanevad uued võimalused

Äripäev 05. juuli 2018, 16:10

Tänu suurtele kaubandusplatvormidele on Eesti tootjatel ja kaupmeestel tekkinud võimalus oluliseks arenguhüppeks, väidab Omniva juhatuse liige Ansi Arumeel, kes räägib reedel Äripäeva raadio hommikuprogrammis, milles arenguhüpe võiks seisneda ja kuidas tekkinud võimalusi paremini ära kasutada.

11.00-12.00 "Kuum tool". Sellest nädalast juhib Rocca al Mare ja Krsitiine kaubanduskeskusi Helen Metsvaht. Saates "Kuum tool" räägib Metsvaht, milliste eesmärkidega ta ametisse asub, kui palju mahub Tallinnasse kaubanduskeskusi ning millised arengud selles äris lähiaastatel toimuvad ja kes peaksid kartma uute keskuste valmimist.

13.00-14.00 "Eetris on Estonian Business School". Seekord on külas EBSi vilistlane, ettevõtlik Silja Aav, kellel on oma graafilise disaini agentuur. Silja Aav on teinud näiteks Austraalias BMW brändile turundust ja võitnud Eestis emakakaelavähi ennetuskampaania graafilise disaini konkursi. Saates räägime ka tema lõputööst, mis püüab välja selgitada keskmise EBSi tudengi DNAd. Saatejuht Liis Amor.

15.00-16.00 "Ettevõtlusraadio". Saates tuleb juttu menukast krüptorahast, selle olemusest, kaevuritest ning hoiustamisest. Lisaks kivisöele kaevandatakse Kohtla-Järve Viru Keemia Grupi territooriumil ka krüptoraha. Kuidas see protsess täpselt käib ja mis tulu sellest tegevusest tuleb, räägib Nordcoin krüptoraha kaevandamise projekti üks eestvedajaid Siim Leetberg. Saate on Äripäeva raadiole tootnud investoriteliit.ee. Saatejuhid Swen Uusjärv ja Mart Opmann.