Täna hääletab Euroopa Parlamendi täiskogu, kas anda roheline tuli autoriõiguse direktiivi kavandile. Eesti vikipeedia juhi Eva Lepiku sõnul ootab Euroopat ees linkimise maks, mis on tõsine oht vabale ja avatud internetile.

Selle asemel ootab Lepiku sõnul direktiivi vastuvõtmisel ees lingimaks, mis tähendab, et kui linkida mõne artikli link näiteks sotsiaalmeedias, siis peab antud sotsiaalmeedia olema hankinud litsentsitasu. „Kui litsentsi pole, siis artikleid jagada ei saa,“ selgitas Lepik. Selleks, et sotsiaalmeedia platvorm seadusega pahuksisse ei läheks, peab ta installeerima sisutuvastusfiltrid, et kasutajad ei saaks panna keelatud sisu üles. „See on tsensuur!“

Lepiku sõnul on autoriõiguste direktiiv sellisel kujul, nagu seda tahetakse vastu võtta, kahjulik kogu vabale ja avatud internetile, kodanikele ja ka ettevõtetele ning haridusele. „Isegi kui direktiivis on mingeid positiivseid suundasid, siis nende mõju jääb liiga väikeseks,“ ütles ta.

Lepiku sõnul on lingimaks päevakorras Saksamaa suurte ajalehtede soovil. Ta lisas, et direktiivi vastu on näiteks mitmed õigusteadlased, Euroopa intellektuaalse omandi keskused, kodanikuühendused, mis tegelevad digitaalse inimõiguste kaitsega.

Lepikule täiesti vastupidisel arvamusel on ajakirjandusõppejõud ja Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor Mart Raudsaar, kes kirjutas eile õhtul järgmist: „Ma poleks arvanud, et pean seda ütlema, aga – kui ajakirjanduse ellujäämiseks on vajalik vikipeedia kadumine, siis olgu see nõnda! (Kuigi nii mustvalge see valik pole.) Niikuinii pole tegemist allikaga, mida saaks kasutada teadustööde allikmaterjalina, sest ülikoolid ei pea seda usaldusväärseks.“