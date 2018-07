Soome maksuamet luurab kodu rendile andjate järele

Kuigi Soomes saab inimene oma eluaseme maksuvabalt edasi müüa pärast seda, kui on seal sees elanud vähemalt kaks aastat, ei kehti see reegel juhul, kui maja või korterit on vahepeal välja renditud, kirjutab Helsingin Sanomat.

Kui inimene on oma eluaset vahepeal välja rentinud, nõuab maksuamet saadud tulu pealt tulumaksu. Välja rentimiseks loetakse ka korteri üürimist Airbnb kaudu, ning vahet pole, kas oli tegemist vaid ühe nädalalõpuga, kirjutab väljaanne.

Soome maksuamet kogub juba praegu infot isikute kohta, kes Airbnb kaudu elamist välja rendivad, kuid vaatamata sellele ei deklareeri enamik inimesi oma Airbnb tulusid - kas on siis summad väiksed või on põhjus selles, et eluase tahetakse edasi müüa. Maksuamet aga hoiatab, et varjamisest pole kasu, sest see info on neile teada niikuinii. Ametil on rida võimalusi, kuidas saada jälile Airbnb kaudu välja renditud elamispindadele, näiteks saavad nad vaadata panga väljavõtteid ning tuvastada raha päritolu.

Soome maksuametil on töös ka plaan, mille kohaselt hakkaks info Airbnb ja teiste teenusplatvormide kasutamise kohta liikuma automaatselt neile ning andmed kantakse otse inimese tuludeklaratsioonile.

Siiski märgib väljaanne, et selles plaanis on mõned nõrgad kohad, sest näiteks võib Uberi juht klienti sõidutada väljaspool teenusplatvormi või suhtleb Airbnb kaudu öömaja leidnud klient järgmine kord eluaseme omanikuga juba otse.