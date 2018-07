Soomlased teenivad tippkohtumiselt – letile jõuab Putini-Trumpi õlu

Äripäev 05. juuli 2018, 14:19

Etiketi on kujundanud pruulikoja RPS Brewing AD Juho Ojala.

Kuopio väike õlletootja jõudis esimesena valmis oma tippkohtumisetoote – müügile jõudis õlu, mille etiketil mängivad USA president Donald Trump ja Venemaa president Vladimir Putin kivi-paber-kääre.

„Kogu meie õllebränd põhineb sellel kivi-paber-käärid-mängul ja selle juurde kuulub orgaaniliselt ütlus, et lahendame asjad täiskasvanute kombel. Kui tuli teade sellest, et Trump ja Putin Helsingis kohtuvad, siis mõtlesime, et nüüd on meil võimalus anda neile veidi vihjeid nõupidamisteks, kuidas kindlasti heale lõpptulemusele jõuda,“ rääkis Huuhtanen.

Õlle toob turule Kuopio linna väikepruulikoda RPS Brewing, kelle nimi tuleb samast mängust – rock-paper-scissors. Pruulikoja tegevjuhi Samuli Huuhtaneni sõnul tuleb nimi sellest, et ettevõttes on nii mõnigi otsus sellel viisil vastu võetud.

Tegevjuhi sõnul pole pruulikoda jõudnud päris uut õllelaari nii kiiresti toota. “See, et saime etiketid tehtud, oli ka omamoodi sprint.“ Eripruuli toodetakse 10 000 pudelit.

Huuhtaneni meelest sobib Rock-lager tuunitud etiketiga suurepäraselt tippkohtumise eripruuliks. „We make lager great again. See on väikepruulijate tulevikutrend ja sobib selleks hetkeks eriti hästi.“

„Järgmise nädala keskel hakkame seda laiali vedama ja see jõuab kohale just enne tippkohtumist,“ rääkis Huuhtanen. „Huvitav on vaadata, kas tuleb ka järgijaid.“