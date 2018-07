Töötaja üleostmise hind on 1644 eurot

Äripäev 05. juuli 2018, 09:00

Eesti töötaja sooviks teenida keskmiselt 1644 eurot kätte, selgus kevadel Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee ning partnerite korraldatud tööturu- ja palgauuringust. Võrreldes mulluse kevadega kasvas töötaja keskmine netopalga ootus 164 euro võrra, mis on viimase kolme aasta suurim palgaootuse hüpe.

Töötaja keskmine palgaootus kasvas võrreldes möödunud aasta kevadega 10,4% ja kerkis üle 1600 euro piiri (1644 eurot). Palgauuringus osalenute keskmine arvestuslik netotöötasu oli tänavuse aprilli töö eest aga üle 500 euro väiksem – 1128 eurot.

Ligi viiendik (19%) vastajatest ei osanud öelda, kui suur oli nende maksuvaba tulu aprillis. Seetõttu on tegelik netopalk arvestuslikust veidi madalam, kommenteeris Palgainfo Agentuur uuringu tulemusi. Agentuuri juht Kadri Seeder lisas, et alla mediaani (1019 neto) teenivatest töötajatest pea veerand (24%) märkis, et nende töötasu muutust on mõjutanud maksuvaba tulu uus arvestamissüsteem, üle mediaani teenivatest töötajatest andis sama vastuse 19%. „Maksuvaba tulu erinevad määrad jätavad madalama palgaga töötajatele rohkem raha kätte, samas muudavad töötasude võrdlemise keerulisemaks ning bruto- ja netotasu arvutamise segasemaks,“ lisas Seeder.

Kevadises uuringus küsiti ka, millise palgapakkumise pärast oleks inimene valmis töökohta vahetama, kui muud tingimused samaks jäävad. 53% vastanutest vahetaks kindlasti töökohta üle 30% suurema töötasu pärast, 25% teeks seda 21–30% suurema töötasu pärast.