BaltCapi taristufond kasvas 100 miljonini

Äripäev 06. juuli 2018, 13:04

BaltCapi taristufond kasvab Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga, pensionifondide ja investorite toel 100 miljoni euroni, mida kasutatakse taristu arendamiseks terves Baltikumis.

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) värske panus fondi on 20 miljonit eurot. Citadele pensionifondide ja olemasolevate investorite toel kasvab fondi kogumaht aga 100 miljoni euroni.

EBRD presidendi Sir Suma Chakrabarti sõnul on neil hea meel anda fondi oma panus. “Fond kompenseerib omakapitali nappust regiooni taristuprojektide rahastamisel ning soodustab erakapitali investeeringuid taristu arendamiseks kõikides Balti riikides," rääkis ta. "Fondi oluline eesmärk on ka kliimamuutuste leevendamine ning meie toetus BaltCapi taristufondile on oluline verstapost EBRD rohelise tegevuskava edendamisel erakapitali investeeringute valdkonnas,” lisas Chakrabarti.

Ka rahandusminister Toomas Tõniste tervitas investeeringut BaltCapi taristufondi. “See on esimene fond Baltimaades, mis sütitab erainvestoreid investeerima infrastruktuuriprojektidesse," märkis Tõniste.