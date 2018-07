Eesti kuulub Valgevene investorite esikümnesse

Selle aasta alguses tegutses Valgevenes 6762 välisosalusega ettevõtet, mida on 2,8% rohkem kui aasta varem, selgub sealse statistikaameti andmeist.

Kõige enam oli Valgevenes Venemaa investorite osalusega ettevõtteid (2539), järgnesid Leedu (615), Küpros (504), Poola (339) ja Läti (335).

Eesti päritolu investeeringuid on 196 Valgevene firmas ning selle tulemusega on Eesti 9. kohal. Eestist rohkem on Valgevenesse investeerinud veel Saksamaa (306), Ukraina (295) ja Suurbritannia (228), esikümne lõpetab Eesti järel USA (181).

Peaaegu kolmandik Valgevene välisosalusega ettevõtetest tegutseb jae- ja hulgikaubanduse alal, 21% töötlevas tööstuses ning 9,6% tegeleb kinnisvaraga.

Välisosalusega ettevõtted annavad tööd 395 700 inimesele, mis moodustab 9,9% riigi tööealisest elanikkonnast. Seejuures annavad need firmad neljandiku riigi tuludest ning kolmandiku kaubanduskäibest. Välisosalusega ettevõtetele kuulub kolmandik Valgevene siseturust.

Välisinvesteeringute kogumaht oli aasta alguse seisuga 11,23 miljardit dollarit, mida oli 14,7% rohkem kui aasta varem. Suurim panus tuli Venemaalt - 2,55 miljardit dollarit, järgnesid Küpros (2,05 mld), Türgi (823 mln), Holland (806,6 mln) ja Suurbritannia (716,4 mln).

Valgevenes tegutsevatesse äriühingute fondidesse tehtud investeeringud kasvasid aastaga 4,5% võrra - selle aasta alguseks 2,43 miljardile dollarile. Ka siin on liidriks Venemaa (664 mln dollarit), järgnevad Küpros (500 mln), Holland (253 mln), Hiina (192 mln) ja Saksamaa (120 mln).