Soome töötud lepivad järjest enam juhuotstega

Soome töötud nõustuvad üha sagedamini juhutöödega ja lepivad ajutise tööga, vahendas Yle. See on seletatav asjaoluga, et ajutise töötamise ajal ei kao töötu abiraha.

Järjest rohkem Soome töötuid on sel kümnendil nõus tegema ka lühiajalist tööd. Riikliku majandusuuringute keskuse VATT andmeil on see seletatav sellega, et töötu abiraha suurus seoti tegeliku sissetulekuga: mida kõrgem sissetulek, seda väiksem abiraha, samas aga ei jäta ajutine töö inimest abirahast täielikult ilma.

Samuti selgus, et lühiajalise ja ajutise töö võtavad sagedamini vastu riikliku abiraha saajad kui need, kes saavad toetust töötukindlustusest. Levinumad tööd, mida ajutiselt tehakse, on aga traditsioonilistes "naiste" sektorites, näiteks hariduses, tervisekindlustuses ja teeninduses.

VATT kinnitas, et neil, kes on töötuna arvel oleku ajal väiksemaid tööotsi teinud, on ka suurem šanss uuesti tööle saada.