Venemaa lajatas USA kaupadele lisatollid

Venemaa viis sisse 25-40% ulatuses lisatolle USAst riiki veetavale tee-ehituse ja naftatööstuse tehnikale ning klaaskiule, teatas TASS. See samm astuti vastusena Ameerika sanktsioonidele.

Peaminister Dmitri Medvedevi otsusega lähevad eritariifi alla USAst Venemaale veetav tee-ehitustehnika, nafta- ja gaasitööstuse varustus ning klaaskiud, teatas täna Venemaa majandusministeerium. Otsust kommenteerinud majandusminister Maksim Oreðkin lisas, et lisatolli alla lähevad tooted, mille analooge toodetakse Venemaal.

Majandusminister märkis, et Venemaa hindab Ameerika kaubanduspiirangutest tulenevat kahju 537,6 miljonile dollarile – sellises ulatuses peavad Vene tarnijad USAs lisamaksu maksma. Venemaa praegu kehtestatud vastumeetmete hinnaks pakub Oreðkin 87,6 miljonit dollarit. “See on kompensatsioon, millele Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO reeglite kohaselt on Venemaal ka õigus,” selgitas minister.