Euroopa pikendas Venemaa-vastaseid sanktsioone

Tänasest pikenesid taas kuue kuu võrra Euroopa Liidu majandussanktsioonid Venemaa vastu, selgub ELi ametlikust teatest.

Teates selgitatakse, et otsus tehti pärast ELi kohtumist, kus Prantsusmaa ja Saksamaa juhid jagasid teiste riikide juhtidele ja valitsustele infot Minski lepete täitmise kohta. Suurbritannia pakkus pärast nn Skripalide juhtumit välja, et Venemaa-vastaste sanktsioonide pikendamist kaalutaks senise poole aasta asemel aasta kaupa, kuid see ettepanek ei leidnud Euroopa Nõukogus toetust.

Mida kujutavad endast Euroopa Liidu Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonid?

Hetkel kehtib mitu sanktsioonipaketti: majanduslikud, personaalsed piirangud ning Krimmiga seotud sanktsioonid.

Esimene pakett ehk sektoripõhised meetmed viidi sisse 31. juulil 2014 ja need puudutavad rahandust, energeetikat ja kaitsevaldkonda. Nende majandussanktsioonidega piiratakse mitme Vene riigi suurosalusega ettevõtte ja nende tütarde ELi turule pääsu. Need sanktsioonid panid embargo Vene relvakaubandusele ning piirasid ligipääsu naftatööstuse strateegilistele tehnoloogiatele ja teenustele.

Lisaks majandussanktsioonidele kehtib veel kaks sõltumatut sanktsioonipaketti seoses Ukrainaga. Esimene puudutab personaalseid piiranguid – sissesõidukeeldu ja Euroopas külmutatud pangaarveid 150 inimesele ja 38 organisatsioonile. Selles nimekirjas olevad juriidilised isikud on peamiselt mitte Venemaalt, vaid kuuluvad Ukrainas Luganski ja Donetski piirkonna struktuuridesse. Selle paketi kehtivusaeg saab ümber selle aasta 15. septembril ning seda saab samuti pikendada poole aasta kaupa.

Kolmas pakett on seotud Venemaa anastatud Krimmiga, kus Euroopa äridel on keelatud igasugune tegevus. Need sanktsioonid kehtivad 23. juunini ning need pikenevad iga aasta 12 kuu võrra.