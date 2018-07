Madis Toomsalu: LHV tegutseb tihti veidi oportunistlikult

"Tegutseme tihti veidi oportunistlikult, pank loodi ju finantskriisi tipus ja Suurbritanniasse läheme vastu Brexitit, see on meie DNAs," ütles LHV Groupi tegevjuht Madis Toomsalu.

Toomsalu sõnul loodab LHV kõvasti kasvada veel nii kodumaal kui ka välismaal. Tema sõnul on küsitav, miks peaks üks Eesti inimene kasutama mingit väliskapitalil põhinevat finantsteenuse pakkujat. „Päriselt ka, miks? Ajalooliselt on olnud kaks põhjust. Esiteks, et teised pakuvad paremat teenust, aga see enam ei kehti. Teine põhjus on hind, aga LHV-l on kogu pakett soodne ka. Näeme, et meil on Eestis ruumi kasvada mitu korda,“ rääkis Toomsalu.

2016. aasta detsembrist ametis olnud LHV Groupi juht Toomsalu paneb endale juhina hindeks neli. „Saan endale panna ainult sellise hinde, mille saab panna ettevõttele,“ ütles ta. Toomsalu selgitas, et aktsionäride üldkoosolekul tehti nalja, et LHV eelmise aasta hinne on neli. „Meil läks küll väga hästi ja oleme kasvutrajektooril, aga oleme äriühing ja investorid on siia investeerinud kapitali, millele nad tahavad tootlust, see oleks võinud grammikese parem olla,“ selgitas ta intervjuus Tööinspektsiooni ajakirjale Tööelu .

Lisaks laieneb LHV praegu Ühendkuningriikidesse, kus teenindatakse finantstehnoloogia ettevõtteid. „Regulatsioonid on muutnud pangad tohutult jäigaks ja sealt ei tule mitte mingit innovatsiooni. Kui tuleb, siis on arendused väga aeglased. Uued ettevõtted pakuvad oma klientidele makseteenuseid või midagi muud innovaatilist. Paradoks on selles, et selle tegemiseks on neil ikkagi partneriks vaja panka. Kui nad lähevad Ühendkuningriikides mingi panga juurde, mille bilansimaht on 1 triljon naela ja otsustustasemeid on kolm või enam, siis nad lihtsalt saa jutule. Pangad ei viitsi nendesse süveneda, aga meie viitsime,“ rääkis ta.

Toomsalu tõi näiteks Transferwise’i ja Coinbase’i, mis olid alguses väikesed ja kellel on tema sõnul just LHV aidanud kasvada. „Varajases kasvufaasis ei pruugi sellised ettevõtted saada endale pangakontot või infrastruktuuri, mille pealt äri ehitada. Täna tuleb kliente suure hooga ja mõnel on potentsiaal suureks kasvada. Nemad teenindavad lõppkliente ise ja meie pakume oma teenust neile. Näeme seda tugeva kasvuallikana,“ selgitas Toomsalu.

Eesti suurim probleem: inimesi ei ole

Eluga Eestis võib tema sõnul suures plaanis rahul olla. „Võib-olla mulle ei meeldi see, kuidas või millise tempoga või millise kaasamisega meil mõnda seadusandlust tehakse, aga üldiselt on kõik väga hästi,“ rääkis ta. „Ainult üks suur probleem on – meil on liiga vähe inimesi,“ nentis ta. Kuigi üks lahendus oleks sisserännet soodustada, ei tahaks ta sellega äärmusesse minna ja eelistaks seda, kui eestlased otsustaksid rohkem lapsi saada. „See on Lääne ühiskonnale iseloomulik probleem, et sündivus ei ole piisavalt suur. Mentaalselt on need ajad mööda läinud, kus kõigil on neli või enam last,“ nentis ta.

LHV maja 21. korrusel on suur koosolekuruum. Seal jääb Toomsalu aknast välja vaatama ning näitab ajakirjanikule käega linna poole. „Siit välja vaadates on eriti hästi aru saada, kui vähe meid on. See on Euroopa Liidu ühe pealinna südalinn, keset päeva, ja inimesi põhimõtteliselt ei ole. Isegi ummikuid ei ole!“

Toomsalu kirjeldas LHV Groupi tegevjuhi igapäevatööd. Ta on iga päev tegev krediidikommitees, mis on pangas operatiivne üksus. „Proovin oma näppu toppida sinna, kus näen, et midagi on nihu. Kuna olen majas sees ja ei käi ainult korra kuus nõukogus, siis kui kusagil hakkab mingi teema hargnema nii, nagu ma ei arva, et ta peaks hargnema, siis saan seda otse puudutada,“ rääkis ta.

Pikk intervjuu Madis Toomsaluga ilmus Tööinspektsiooni ajakirjas Tööelu.