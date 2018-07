Omanike liit nõuab riigilt elektri hinnatõusu leevendamist

Eestis on sadu tuhandeid kodutarbijaid, keda hirmutab jutt elektrihinna 30% tõusust ning kes ootavad valitsuselt plaani, kuidas seda hinnatõusu leevendada, ütles Eesti Omanike Keskliidu juht Priidu Pärna.

Tema sõnul on maailmaturuhindade kõikumine loomulik, kuid kui elutähtis teenus kallineb korraga kolmandiku võrra, siis tundub omanikele, et mõned sammud on riigis jäänud tegemata. "Kui kohv kallineb turul samas suurusjärgus, siis on mul võimalus selle ostmisest loobuda, kuid pirruvalgel istumine ja jõevees pesu pesemine ei ole tänapäeval tõsiseltvõetav alternatiiv," arvab Pärna pressiteate vahendusel.

Pärna sõnul ootavad kodutarbijad, et valitsus, kellele kuuluvad energiaettevõtted ning kes kujundab aktsiisipoliitikat, pakub visiooni, kuidas energiahinnad kontrolli all hoida. "Võrgutasud moodustavad tarbija arvest ca kolmandiku ja nende langus kompenseeriks elektrihinna kasvu. Samuti ei ole elekter luksuskaup ega kahjulik harjumus, et seda peaks nii kõrgelt aktsiisiga maksustama," märkis Pärna.

Eesti Omanike Keskliit on 1994. a loodud kinnisvaraomanike vabaühendus, kuhu kuulub 64 000 liiget.