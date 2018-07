Riik kogus rohkem maksuraha

Äripäev 09. juuli 2018, 15:56

Mais kogus maksuamet 604,8 miljonit eurot makse, mida oli 10 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Selle aasta riigieelarvest on viie kuuga täidetud 39,2 protsenti, teatas rahandusministeerium.

Käibemaksutulu oli mais 205,3 miljonit eurot ning seda oli 11,1 protsenti rohkem kui 2017. aasta samal kuul. Maksutulud suurenesid oodatust enam eelkõige kiire tasumiste kasvu läbi ehitussektoris ning jaemüügis, seisis pressiteates.

Maksustatav käive kasvas peamistes tegevusvaldkondades kokku võrreldes eelmise aastaga ligi 7,1 protsenti. Käibemaksu tasumine on viimase kolme kuuga kasvanud enim ehituses ning mootorsõidukite müügis vastavalt 39,6 ja 10,9 protsenti, sealjuures ehitussektori kasv on mais kiirenenud, kuid mootorsõidukite müük aeglustunud. Ehituse kasv tuleneb peamiselt ehituspaigaldustööde mahu suurenemisest ning kiirest müügi kasvust elamute ja mitteeluhoonete ehituses. Mootorsõidukite käibemaksust laekuva tulu kasvu on taganud aktiivne sõiduautode müük ning samuti remonditeenuse müügi kasv käesoleva aasta esimestel kuudel. Mullusega võrreldes kasvas Eesti-siseste tehingute lisaväärtus ehk müügi ja ostu vahe suurenemine, mis viitab üldise majandusaktiivsuse jätkuvale kasvule.

Aktsiisitulu jäi pea veerandi võrra vähemaks