Euroopa teeb ärevaks

investor Toomas 10. juuli 2018, 11:13

No mida see väike kaubandussõda ikka ära teeb? Selgub, et Euroopa parimatele ettevõtetele on tegu päris valusa sutsakaga.

Kui suur hulk ettevõtteid üksteise võidu oma kvartalitulemuste prognoose kärbivad, ei saa see olla hea märk, aga just see nüüd siin juhtubki ja lausa massiliselt. Minule see investorina muidugi ei meeldi. Nõuame liiga palju? Eelmine aasta oli nii hea, et tekkis tunne – niimoodi võikski elada! Aga tänavu on sagenenud märgid, et miski on mäda börsiriigis. Handelsblatti andmetel on tänavu juba hulk 500 Euroopa võimsamat kontserni oma prognoose allapoole korrigeerinud ja analüütikud on halastamatud, räägivad, et nüüd kasumid stagneeruvad. Kuna aktsiad armastavad halbade uudiste peale allapoole liikuda, siis on vast oodata kehvemat lõikust. Euroopa aktsiaid mul ülemäära palju portfellis pole, aga nii nagu elus, kipub ka aktsiamaailmas kehtima reegel, et hädad tulevad mitmekesi ja kui kukub üks, siis võib kukkuda ka teine. Just see allakäiguspiraal on see, mis mind hirmutab. Seda enam, et Euroopa Keskpank heidab silma intressimäärade tõstmisele ja seni on kehtinud selline seos, et mida madalam intress, seda kõrgem on varade hind ja vastupidi.