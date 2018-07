Raadiohommikus: tööjõuturg 8 aasta pärast ja muuseumide rahastamine

Äripäev 10. juuli 2018, 17:00

Lähema kaheksa aasta jooksul väheneb Eesti tööealine elanikkond 43 000 inimese võrra ning on selge, et tulevikus peab pikenema inimeste tööelu ja vähenema mitteaktiivsete inimeste arv tööturul.

Selleks, et töötajad ja tööandjad teineteist lihtsalt leiaks, noored teaks valida, mida õppima asuda, vanemaealised ja tervislikel põhjustel tööturult eemale jäänud saaksid ennast täiendada ja leida uue väljundi tööturul, tehakse üha rohkem põhjalikke uuringuid ja prognoose. Keda me täpselt vajame kaheksa aasta pärast ja kuidas on tööjõuvajaduse baromeetri näitajad aastatega muutunud? Saatekülaline on töötukassa tööandjate teenuse juht Liivia Laas.

Pärast pooleaastast renoveerimist avab okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu uue püsinäitusega oma uksed linnarahvale 15 tundi kestva muuseumimaratoniga. Ekspositsiooni loomine ja ülesehitamine on läinud maksma 1,8 miljonit eurot. Külla tuleb Okupatsioonide muuseum direktor Merilin Piipuu. Kes on rahastanud antud ekspositsiooni? Mis seis muuseumide turul on? Kas seda saab võta kui äri?

Saatejuhid on Indrek Mäe ja Alyona Stadnik.