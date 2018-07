Soomes meelitatakse koristajaid tööle isegi aktsiatega

Soomes on nii suur puudus koristajatest, et neid meelitatakse lisaks rahale veel ka reiside ja isegi firma aktsiatega, kirjutab Helsingin Sanomat.

Koristusalal kestab töösuhe keskmiselt vaid kolm kuud - kaadrivoolavus aga läheb tööandjale väga kulukaks. Ühe koristusfirma juht Jenni Parpala rääkis väljaandele, et kui ta neli aastat tagasi alustas, oli väga raske inimesi leida, talle öeldi otse, et 9eurose tunnipalga eest pole mõtet töötada, sest Soome riik maksab sama palju toetust.

Nii lõigi Parpala töötajatele motivatsioonipaketi: vähemalt aasta palgal olnud töötaja teenib 15 eurot tunnis, alustaja saab 12 eurot. Oma töötajad koolitab ta ise välja.

Praegu makstakse Soomes ametiühingu liikmetest koristajatele 10,50 eurot tunnis.

Teise koristusfirma juht Mari Laaksonen aga andis oma töötajatele valida: kas korraldada Soomes jõulupidu või sõita välismaale seminarile. Kõik olid välismaasõidu poolt ja nii on käidud Dubais, Veronas, Milaanos, Amsterdamis, Budapestis. Välisreiside programmis on koolitused ja vaba aeg. Lisaks pakub ettevõte töötajatele hommikusööki, massaaži ja kord nädalas keeglimängu. Kord kuus on töötajatel pitsareede, kus ülemused ei osale.

Ka Laaksonen maksab töötajaile rohkem, kui ametiühing nõuab, pluss veel korra aastas boonust, mis on maksimaalselt tuhat eurot.

Kolmas koristusfirma, mis tegutseb Tamperes ja Helsingis, plaanib laienemist Taani ja Norra turule, kus hakkab varsti kehtima koduteenuste maksuvabastus, samamoodi nagu see on praegu Soomes. See ettevõte pakub firma koristajatest töötajatele võimalust osta firma aktsiaid. Summad on küll väiksed, ligi 500 eurot, aga inimesel on võimalus aktsiad firmale tagasi müüa.