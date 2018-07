Britid esitasid põhjalikuma Brexiti plaani

Priit Pokk 12. juuli 2018, 18:10

Ühendkuningriigi valitsus avaldas täna põhjalikuma versiooni sellest, kuidas näeb Theresa May juhitud valitsus saareriigi ja Euroopa Liidu vahelisi edasisi suhteid.

Uus välisminister Dominic Raab täiendas, et uus plaan annab riigile paindlikkust, et luua uusi kaubandussuhteid üle maailma, eriti luues pretsedendi teenuste alastes kokkulepetes.

"Lahkume Euroopa Liidu ühisturult ning tolliliidust, lõpetame inimeste vaba liikumise ning Euroopa Ühenduste Kohtu jurisdiktsiooni meie riigis, lahkume Euroopa Liidu ühisest põllumajandus- ja kalanduspoliitikast ning lõpetame suurte summade saatmise Euroopa Liitu igal aastal. Me võtame tagasi kontrolli oma raha kasutuse, seaduste ja piiride üle ning alustame uut põnevat peatükki oma rahva ajaloos," sõnas May.

Rohkem kui 100-leheküljelises dokumendis märgib peaminister May, et täpselt nii nagu rahvas 23. juunil 2016. aastal otsustas Euroopa Liidust lahkuda, nad seda ka teevad.

"Pakutud plaan võimaldab meil säilitada ladusa kaubavahetuse Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel, mis vastab ettevõtete vajadustele," lausus Raab. Dokumendis märgitakse, et eesmärk on tariifidevaba kaubavahetus, mis aitaks kaitsta olemasolevaid tarneliine Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel.

Finantsteenuste alal säilitaksid mõlemad osapooled kontrolli enda turu üle ning seega nenditakse, et uus kokkulepe ei suudaks asendada praegust teenuste vaba liikumist. Näiteks leiti ühes uuringus, et kui uued regulatiivsed barjäärid sunniksid ettevõtteid arveldama killustatult, peaks korporatiivpangandus leidma 23–38 miljardit naela lisakapitali. Lisatakse, et need kulud kanduksid lõppkokkuvõttes üle tarbijatele ning ettevõtetele.

"Mõningatel juhtudel vajab Suurbritannia võimalust kehtestada kõrgemaid standardeid kui globaalsed standardid, et säilitada finantsstabiilsus. Teistes valdkondades on Ühendkuningriigi turul tooteid ja ärimudeleid, mis erinevad ülejäänud Euroopa Liidus leiduvatest, ning seetõttu peavad regulatsioonid neid erisusi peegeldama. Otsused, kas ja mis tingimustel Suurbritannial peaks olema ligipääs Euroopa Liidu turgudele, on Euroopa Liidu otsustada ning samuti vastupidi," lisatakse dokumendis.

Suurbritannia lahkumistähtaeg Euroopa Liidust on planeeritud järgmise aasta 29. märtsiks, misjärel tuleks üleminekuaeg. Uued kaubandusreeglid ja muud lepped peaksid olema paigas 2020. aasta lõpuks.