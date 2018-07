Fiati töötajad hakkavad Cristiano Ronaldo pärast streikima

Äripäev 12. juuli 2018, 13:14

Itaalia ametiühing teatas, et Fiati Melfi tehase töötajad alustavad streiki Cristiano Ronaldo 105 miljoni euro suuruse ülemineku pärast Juventusesse, kirjutab Football Italia.

Töötajaid ärritab, et ülemineku üks rahastajaid on Juventuse omanikfirma Exor, kellele kuuluvad ka Fiat ja Ferrari. „On vastuvõetamatu, et FCA ja CNHI toovad suuri majanduslikke ohvreid, ettevõte aga kulutab sadu miljoneid eurosid mängija ostmiseks,“ seisab ametiühingu Unione Sindacale di Base avalduses.

„Meile räägitakse, et ajad on karmid, et tuleb kasutada sotsiaalset turvavõrgustikku, oodates uusi mudeleid, mida ei tule ega tule. Ja kuni töötajad ja nende pered püksirihma koomale tõmbavad, otsustab ettevõte investeerida tohutu summa ühte inimesse! Kas see on aus? Kas on normaalne, et üks inimene teenib miljoneid, samal ajal kui tuhanded pered ei pane palgaga pool kuudki vastu? Me oleme kõik ühe omaniku töötajad, aga sellist suhtumise erinevust ei saa taluda ja talutagi."

Sellel põhjusel kuulutas ametiühing välja Fiati Melfi tehases streigi selle pühapäeva kella kümnest kuni teisipäeva kella 17ni.