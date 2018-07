Hiiumaal kalakasvatajatest järjekord ukse taga

Veiko Vahesalu, Järvamaa kutsehariduskeskuse vesiviljeluse õppe- ja katsebaasi juhendaja Koolitajad jõudsid elust ette Oleme kalakasvatust õpetanud kuskil 4–5 aastat ja selle ajaga on lõpetanud umbes 50 inimest. Kui sisse astub paarkümmend õpilast, siis lõpetab kuskil kümme. Enamasti tulevad õppima sellised inimesed, kes juba töötavad mõnes kalakasvanduses või on ettevõtjad, kes on loonud oma kalakasvanduse või tahavad selle kunagi luua. Huvitatuid on vähe, praegu saab uueks õppeaastaks kandideerida, aga kui gruppi täis ei saa, siis kursust ei ava. Kui nüüd tänu kerkivatele kalakasvandustele nõudlus töötajate järele suureneb, võib-olla tuleb ka õppijaid rohkem. Ma arvan, et me oleme oma eriala pakkumisega ajast ees, aga pikas plaanis suureneb vajadus kalakasvanduste loomise ja seega selle eriala lõpetanute vastu ka Eestis. Praegu on suhe loodusest ja kasvandustest tuleva kala vahel 50-50, aga tarbimine suureneb ja loodusressursid ammenduvad. Veiko Vahesalu, Järvamaa kutsehariduskeskuse vesiviljeluse õppe- ja katsebaasi juhendaja

Tasub teada

Võimalike keskkonnaküsimuste kohta peab vastused andma keskkonnamõjude hindamine (KMH) ning iseenesest on Hiiu merealas ruumi neljale kalakasvatusele. Avamere kalakasvatuse rajamise KMH eelhinnangus on märgitud, et silmas peab pidama näiteks, kuidas võib merepõhja mõjutada läbi kalasumpade vajuv sööt ja kalade väljaheited või kuidas võib ümbruskaudseid mõjutada lõhn.

Selleks, et saavutada Läänemere piirkonna kliimatingimustes turustamiseks sobilik suurus, vajab vikerforell kahte kasvuperioodi. See on tingitud asjaolust, et tehistingimustes kasvatatud kalad ei pea vastu talvistes oludes ja kehtiva korra järgi ei tohi kalasid talvel lahtistes sumpades hoida.

