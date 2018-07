Nordica juht astus tagasi

Eesti lennufirma Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm esitas täna Nordic Aviation Groupi nõukogule tagasiastumispalve, mille nõukogu ka rahuldas.

Tamm ütles pressiteate vahendusel, et üks etapp firma arengus on läbi saanud. „Riik ootas juhatuselt lennufirma edukat käivitamist, eestlastele oluliste otseühenduste loomist Tallinnast ning lennuettevõtte jätkusuutlikkusele aluste panemist. Usun, et need, nagu ka enamik ettevõtte asutamisel kinnitatud äriplaanis seatud ülesandeid, on täidetud. Leian, et just praegu on ettevõttel hea aeg asuda uute sihtide poole uue inimese juhtimisel,“ selgitas ta.

Nordic Aviation Groupi nõukogu esimees Peeter Tohver ütles, et mõistab ja aktsepteerib Tamme tänast otsust. Tamme kohuseid asub täitma senine nõukogu liige Hannes Saarpuu. „Saarpuu asub ettevõtte juhatuse esimehe kohale ajutiselt, kuni nõukogu on leidnud konkursil uue esimehe,“ lausus Tohver.

Nordic Aviation Groupi nõukogu jätkab kolmeliikmelisena ja juhatuse teine liige Ahto Pärl ettevõtte finantsjuhina.

Saarpuu on töötanud pikka aega Lux Ekspressi juhina, samuti on tal töökogemus lennundusvaldkonnast.

2017. aastal lendas Nordicaga 613 000 reisijat, koos allhankelendudega oli reisijaid üle miljoni. Ettevõte lõpetas majandusaasta ligi 900 000 euro suuruse kasumiga, mis oli oodatust tublisti parem.